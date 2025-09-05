Por la obsesión del Richar Gallardo, la alianza Morena-Verde está naufragando

Carajillo bien shakeado

Se acuerdan de que la presidenta, tras el escandaloso caso de Andrea Chávez, pidió mesura y todo parece indicar que quien hizo oídos sordos a su llamado fue la esposa del Richar Gallardo y senadora también del Verde, Ruth González, quien lleva en campaña anticipada varios meses, gastando carretadas de dinero en su posicionamiento personal, sin que ninguna autoridad diga esta boca es mía, léase el INE o Trife.

De hecho, los verdes tuvieron las agallas de ponérsele al tú por tú y boicotearle, por el Richar, la reforma contra el nepotismo y, sin pudor alguno, mandarla hasta el 2030.

Jugaron a las vencidas contra la presidenta, a quien en público alaban y en privado desprecian.

El cinismo en su máxima expresión

El Richar es góber de SLP, su papá el Richar grande, diputado federal pluri, y la esposa del Richar, senadora.

Y no, no estoy menospreciándola, eh, sólo estoy dando datos duros y comprobables.

Baste recordar que, cuando el Richar grande fue presidente municipal de Soledad, municipio conurbado a la capital de SLP, maniobró para dejar a su bendición en su lugar en el siguiente periodo y hoy la pretensión es dejar a la senadora, su esposa, como gobernadora.

En la guerra y en el amor TODO se vale

Con decirles que, en la elección federal de 2024 para el escaño en el Senado por SLP, Morena y el Verde no fueron juntos, y no sólo eso, sino que le prometieron a la ‘4T’ que ganarían los dos espacios de mayoría y el de primera minoría. Para lograrlo, ¿qué creen que hicieron? Se aliaron con la coalición PAN-PRI-PRD, peeero para cerrarle el paso –redoble de tambores– a la candidata de Morena al Senado, a la hermana de Rosa Icela, hoy secretaria de Gobernación.

Fuerte doble

Llegaron al exceso del traslado de votos para impedirle la llegada al Senado. ¿Para qué?, pues porque de ser senadora, sería la contendiente natural a la gubernatura.

¿Traición o engaño, cómo le llamaría usted a esta jugarreta gallardista?

Y por esa maniobra Morena se quedó corto para tener la mayoría calificada en el Senado, generando un enorme malestar en la cúpula guinda, mismo que aún no les perdonan. ¡Así, como lo están leyendo! Por eso tuvieron que salir a buscar traidores, cuando los traidores están en casa.

¿Quién dijo miedo? Nadie, pues el Richar dicen que él está MUY bien amarrado con la cúpula Verde a nivel nacional, pues presumen apapachar mensualmente con portafolios bien pesados desde a Jorge Emilio, “el Niño Verde”, pasando por Arturo Escobar hasta a Francisco Elizondo, un segundón, pero que es muy su cuate.

Alarma, alarma, alarma

Al Richar está por reventarle como una bomba atómica, que será el mayor desfalco a una institución pública del que se haya tenido conocimiento en SLP.

Inhale y exhale

Cuando llegó al gobierno en septiembre de 2021, se encontró con una deuda en el Fondo de Pensiones de más menos 1,300 mdp. Por la opacidad y el ocultamiento de información pública, pero de acuerdo con los datos del último reporte de la Dirección de Pensiones en junio de 2024, sí, hace ya más de un año, el adeudo del gobierno al Fondo ascendía a 4,800 mdp. ¡Quihúboles!

Y si usamos la calculadora y consideramos el monto de las aportaciones estatales y de los trabajadores que suman mensualmente cerca de 110 mdp, el adeudo llegaría al día 3 de septiembre de 2025 a más de 6,200 mpd. Repito, pasó de 1,300 mdp a 6,200 mpd, y lo peor es que no se ve para cuándo vayan a empezar a saldar esa deuda, por el contrario. Nadie podrá recuperar ese dinero para los trabajadores públicos.

Fuerte doble

Aunque Las tropelías documentadas del Richar son, dirían, inconcebibles, muy pocos hablan del tema por temor a ser perseguidos.

Decidió invertir bajita la mano 425 mdp en las remodelaciones de los parques Tangamanga 1 y 2, obras cero prioritarias, antes de invertir en proyectos de agua potable, seguridad, educación, salud u otras de las muchas prioridades del estado.

Y no es por echarle más limón a la herida, pero y a pesar de los sobrecostos y haber propuesto construir “la rueda de la fortuna más grande del país” y “un campo de golf gratuito” para la raza ¡NO cumplió su palabra! Y siendo del Verde hizo patente su congruencia al proponer tener un león en el parque como mascota, ¡así, como lo están leyendo!, ¡como los narcos!

Pero, ¿qué nos sorprende? o ya se les olvidó cuando él declaró: que el verdadero amigo es el que “cuando le dices que mataste a un cabrón, no te pregunta nada, sino que va corriendo con la pala para enterrarlo”.

No conforme, también construyó la Arena Potosí por más de 500 mdp. El escándalo, además de también ser una obra cero prioritaria, fue que durante la construcción un trabajador murió prensado por estructuras de metal que se vencieron por el peso. Luego, en uno de los primeros eventos, un guardia de seguridad murió aplastado por una pesada reja mal colocada y nadie ha rendido cuenta alguna por estas lamentables muertes.

Ni con esas atrocidades, la oposición despierta

Literal obligó a empresarios, industriales y contratistas a comprar por varios millones los palcos del lienzo que se utiliza principalmente para llevar artistas, espectáculos y conciertos cuyo promotor oculto es, SÍ, el mismísimo Richar. Si no me creen, pregúntenle a los empresarios del Domo, centro de espectáculos que está a unos cuantos metros de la Arena Potosí, cómo les ha ido con la competencia desleal, las presiones, chantajes y amenazas que provienen del gobierno para no realizar eventos que no estén palomeados por el Richar.

Como si no fuera esto suficiente, también remodeló las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, y también aquí le fallaron las cuentas y, según la secretaria de obras, Leticia Vargas, 120 mdp, pero no el negocio. Ya que casi todo lo que ahí se vende u organiza, como el alcohol, la cerveza y los espectáculos, es administrado por los suyos; hasta los hielos que se venden en todos los restaurantes, bares, teatro del pueblo y palenque son suministrados por una empresa gallardista.

Justo por todas estas pollerías es que está obsesionado en dejar a su niño o un incondicional para irse a su casa o A la cárcel, y por eso se lleva entre las patas la alianza con Morena… ¡Le vale!.

(JLCastañeda/Especial)

Ah y calladito, calladito, pero Jorge Emilio, su líder, ya se quedó a la mala con el negocio del agua en Quintana Roo, que era de los Ballesteros (GBM) y los Rojas (Rotoplas). Ya les contaré más de esta triquiñuela.

#CorruptoProtegido . Van cinco años y 15 días sin que Lozoya y su familia enfrenten las consecuencias de sus delitos.