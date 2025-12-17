‘Ley Esposa’: ¿En qué consiste y por qué Morena se opone a la reforma en San Luis Potosí?

Morena promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Esposa’, misma que promueve la elección de cónyuges de los actuales gobernadores bajo el principio de la alternancia de género.

Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, explicó que el objetivo es ir en contra de medidas con las que se busca imponer las candidaturas de esposas, al menos para las elecciones de 2027 y previo a que entre en vigor la reforma contra el nepotismo en cargos públicos en 2030.

La postura de Morena ocurre luego de que el Congreso de San Luis potosí aprobara una reforma con la que únicamente se pueden postular a mujeres en las elecciones de 2027, con el objetivo de dar “alternancia de género”.

La queja de Morena va más allá del tema de la alternancia, sino por su uso para que las esposas de los actuales gobernadores se postulen, y en el caso de San Luis Potosí está la senadora Ruth González Silva, senadora del Partido Verde y esposa del gobernador Ricardo Gallardo, quien buscaría la gubernatura en 2027.

Dentro de sus argumentos, González Silva asegura que el único partido que impondrá la medida anti nepotismo es Morena, ya que está en sus estatutos, por lo que ella se mantiene firme de buscar la candidatura por el Verde, con o sin el apoyo del partido guinda, para suceder a Ricardo Gallardo.

“Aunque la reforma (anti nepotismo) va a aplicar hasta 2030 para que ya no haya sucesión de cargos públicos de familiares, nosotros en Morena hemos determinado que lo vamos a aplicar ya en la próxima elección, y no estamos de acuerdo que eso se legisle de esa manera, por eso estamos preparando una acción de inconstitucionalidad”, reclamó Luisa María Alcalde.

Finalmente, la líder de Morena reclamó que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad, esto al imponer candidaturas de partidos políticos a esposas o familiares de gobernadores en turno.

¿Qué dice la Ley Esposa aprobada en San Luis Potosí?

El Congreso de San Luis Potosí aprobó la ‘Ley Esposa' hace días, con lo que modifican diversas disposiciones de la Constitución local en materia de paridad de género.

Dicha reforma indica que "se establece que para el proceso electoral local ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente podrán registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gubernatura del Estado. En los procesos electorales subsecuentes, la postulación se realizará conforme al principio de alternancia de género previsto en esta Constitución."