¿Congreso o arena de lucha? Diputadas de CDMX del PAN y Morena se ‘desgreñan’ en el Pleno

Las diputadas del PAN y Morena se agredieron en la tribuna del Congreso de la CDMX. (Foto: Captura de pantalla)

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México se transformó este lunes en una arena de lucha libre, en la que el cartel de la ‘función’ improvisada lo encabezaron diputadas del PAN y Morena, quienes se golpearon y jalonearon durante una discusión legislativa.

Las agresiones comenzaron cuando legisladores del PAN tomaron la tribuna del Congreso capitalino cuando una de sus diputadas participaba en la discusión del dictamen por el que desaparece el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Constitución de la CDMX.

En el Parlamento local se armó la trifulca entre jaloneos, gritos y hasta golpes entre panistas y morenistas, por lo que la sesión ordinaria fue suspendida y se retomó minutos después, aunque se consideró la posibilidad de moverse a una sede alterna.

Daniela Álvarez y Claudia Pérez, diputadas del PAN, subieron a la Mesa Directiva, donde se enfrascaron primero en una discusión y luego en agresiones con sus pares de Morena, entre las que fueron identificadas Yuriri Ayala, Martha Ávila y Rosario Morales.

En medio de las agresiones, las diputadas comenzaron a jalarse de los cabellos, lo que, presuntamente, provocó lesiones a la legisladora Claudia Pérez, quien en la reanudación de la sesión apareció con un collarín, el cual se quitó durante una intervención para poder hablar y después se lo volvió a colocar.

Durante el zafarrancho, otros legisladores, así como Jesús Sesma, diputado del Partido Verde y presidente de la Mesa Directiva, intentaron poner paz entre sus compañeras.

En la reanudación de la sesión, diputados de Morena resguardaron la tribuna para que no volviera a ser tomada por la oposición que, luego de sus intervenciones, en voz del coordinador del PAN, Andrés Atayde, dieron a conocer que se retiraban del salón.

Con esto, Morena y aliados votaron por la desaparición del órgano de Transparencia, que se convertirá en un nuevo órgano.