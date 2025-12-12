Diputados podrían irse a tiempos extra: Iniciativa de reforma electoral sería enviada después de Navidad

La comisión presidencial está en los últimos detalles de la iniciativa de la reforma electoral (Foto: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que desde Palacio Nacional intentarán enviar al Poder Legislativo su iniciativa de reforma electoral después del 25 de diciembre.

“Sé que están a punto de enviarnos ese documento.

“No se descarta un periodo extraordinario. Si llegara en la semana próxima la iniciativa de reforma electoral, no se descarta que a mediados de enero estemos iniciando un periodo extraordinario”, comentó.

El morenista expresó que “harán el intento” después de conversar –dijo– con los integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

“Estamos a la espera para que nosotros empecemos a procesar esas iniciativas que se presenten, quizás en los próximos días, quizás en la primera semana de enero”.

En conferencia en el Palacio Legislativo, reveló que “estaba viendo eso con algunos miembros de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, sobre si concluyen sus trabajos y si habría posibilidades de que nos enviaran ya la iniciativa para empezar el análisis desde antes, dado que diciembre es un buen momento para revisar, con calma, analizar”.

Presidencia ‘le echa’ lápiz a la iniciativa de reforma electoral

No obstante, precisó que “todavía no están listos, concretamente; me dijeron que están en los últimos detalles, redactando normas y que ellos verían la posibilidad de que, después del 25 de diciembre, hacer el intento, o en la primera semana de enero”.

Sobre los avances en el contenido de la iniciativa, manifestó que “vamos a esperar, tengo alguna noción sobre el contenido de algunas normas, por ejemplo, la existencia de plurinominales o su reducción, el dinero público a través de las prerrogativas entregadas a los partidos”.

También “la redefinición sobre circunscripciones, los tribunales electorales en los estados, los OPLE, que son temas que se han deliberado estos meses; pero, no tenemos certeza de qué es lo que nos llegará como iniciativa presidencial o como conclusión de las mesas que llevaron a cabo”.

Sobre el tema, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, comentó que “ojalá y haya templanza, altura de miras, institucionalidad y podamos hacer un parlamento abierto, foros con especialistas, que la ciudadanía pueda ser no solamente escuchada, sino atendida”.