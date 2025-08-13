Ricardo Monreal se dice dispuesto a ajustar reforma electoral de la presidenta Sheinbaum

Ricardo Monreal explicó que “si los partidos de oposición deciden no participar en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, eso no los excluye de hacerlo en el Congreso”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Si es para lograr acuerdos con la oposición del PRI y el PAN, así como con los aliados del PT y el PVEM, “sí tendremos la capacidad y el valor de modificar la iniciativa de reforma electoral” de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal.

Adelantó que, como líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, “aplicaré todo mi esfuerzo como coordinador de Morena para buscar consensos con la oposición y con nuestros aliados, si eso ayuda a la vida democrática del país”, dijo.

“Si eso significa hacer cambios, los haremos con el fin de alcanzar los mayores consensos”, subrayó.

Además, explicó que “si los partidos de oposición deciden no participar en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, eso no los excluye de hacerlo en las comisiones y en el pleno de las cámaras del Congreso”.

Aunque aclaró que “es muy temprano para saber lo que contiene la iniciativa de la presidenta”, consideró que “no podemos excluir a la oposición, y con ellos haremos un esfuerzo extraordinario. No nos cansaremos, y si eso significa hacer cambios, la tendríamos que cambiar”, insistió.

No obstante, anticipó también que “probablemente, (según) como venga la iniciativa, haya consensos y no tengamos tantas diferencias”.

Sobre el tema de los legisladores plurinominales, argumentó que “primero quiero tener el documento final, (saber) en qué consiste la propuesta de asignación de las minorías, deliberarlo en el Congreso, donde debe ser, y después ver la conveniencia o no de plantearlo en la Constitución”.

Enfatizó que “nosotros en el Congreso no nos vamos a precipitar. Si somos invitados a los foros de la Comisión Presidencial habremos de participar, pero no necesariamente lo que se comentó que va a contener la iniciativa sea lo que vaya a contener exclusivamente”, recalcó.

“Todas las reformas electorales a secas tienen éxito cuando tienen un consenso muy amplio y yo soy de esa idea”, remarcó el líder de la mayoría en la Cámara de Diputados.