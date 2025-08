‘Sí habrá foros para reforma electoral, pero esa iniciativa sólo la aprobará el Congreso’: Ricardo Monreal

En el diseño de la reforma electoral no habrá imposiciones y la aprobarán “sólo las cámaras del Congreso de la Unión”, aclaró el coordinador de los diputados federales de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Anunció que los legisladores federales aceptarán participar en los foros que se organizarán para los efectos de la iniciativa, pero “lo más importante es que quienes la aprobarán finalmente serán las cámaras legislativas del Congreso”.

“Esperaremos la convocatoria, aceptamos participar en los foros con expertos, legisladores y con la población en general, pero seremos nosotros quienes aprobaremos las reformas constitucionales o legales que surjan de este proceso”, remarcó.

“Para mí es lo más importante y es clave para el futuro de la democracia en el país”, enfatizó.

Aseguró también que Pablo Gómez Álvarez “es una persona honesta, limpia, transparente y con autoridad moral para conducir los trabajos” de la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En respuesta a las críticas y descalificaciones del PRI y del PAN, el legislador morenista refutó que “Pablo Gómez cumplió al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y cumplirá como presidente de la Comisión para la Reforma Electoral”.

“Es una persona con autoridad moral y con conocimiento jurídico y legislativo para poder encabezar esta tarea prioritaria, que no es menor y que, para mí, se encuadra en las tareas de mayor relieve e importancia de la República”, subrayó.

“Yo lo conozco desde hace varias legislaturas en el Congreso y siempre me sorprendió su transparencia, su honestidad y no creo que esas características lo abandonen”, estimó.

Pidió no hacer especulaciones sobre el contenido de la iniciativa de la presidenta, porque no se conoce y no hay nada hasta el momento, por lo que desestimó las afirmaciones en el sentido de que desaparecerán los legisladores plurinominales y los organismos públicos locales (OPLE).

Sobre los plurinominales, explicó que “no desaparecen, se establece una nueva fórmula de representación de las minorías. La representación de las minorías nunca va a desaparecer, es parte de la sociedad y de la necesidad que tiene un país de escuchar a sus minorías”.

Sobre los OPLE, indicó que “no hay nada propuesto en ese sentido (desaparecerlos). Lo que tenemos que hacer es fortalecer su autonomía, no sólo del órgano nacional, sino de los órganos que se encarguen de las elecciones locales”.