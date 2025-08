Ricardo Monreal pide a Sheinbaum una reforma electoral consensuada

Ricardo Monreal aseguró que Morena en el Poder Legislativo no se convertirá en lo que era el PRI que aprobaba todo lo que le enviaban de la Presidencia de la República. [Fotografía. Cuartoscuro]

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que la propuesta de una reforma electoral debe ser “de consenso” y con la participación de la oposición.

También propuso que para el debate de la iniciativa “se debe construir un grupo plural para comenzar la discusión; eso sí creo, y que sea un debate democrático y técnico, que logremos la pluralidad y un consenso. Ojalá y sea unánime para construir esta reforma”, dijo.

“Nosotros fuimos opositores y por eso (lo) creo. No creo en el exterminio de la oposición, no creo en la liquidación de la oposición, no creo en (su) desaparición”, indicó.

No obstante, advirtió que para lograr eso se requiere, al mismo tiempo, de una oposición “seria y responsable”. Explicó que “para mí, la oposición, a la que respeto, no ha sabido interpretar lo que la población está queriendo de una oposición responsable”, dijo.

Precisó que “a mí me gustaría una oposición seria, racional (y) comprometida con el país, una oposición propositiva”. Porque “durante estos meses de inicio del gobierno, la oposición se ha dedicado sólo a golpear a la presidenta, a Morena, a la ‘4T’ y la gente responde con 80% de respaldo a la (mandataria)”.

Por eso “creo que los de la oposición no están viendo lo que (sucede) en la realidad. Hay una desconexión de la oposición con la población. Eso es delicado y triste, porque el régimen de partidos no se fortalece y no hay un entendimiento y una vinculación”, estimó.

Recalcó que hasta el momento, “no hay ni grupo de trabajo, no hay nada, salvo la propuesta que hizo la presidenta (...) que son cuatro aspectos, salvo esa, no hay ningún otro tema que haya comentado”.

Estimó que, aunque lo ideal es que se esté pensando en una reforma de consenso, también advirtió que “si no se logra el consenso, la Constitución señala el camino, que son las mayorías calificadas. Ojalá y logremos el consenso”, reiteró.

Monreal recordó que “cada seis años, quienes reclamaban la reforma electoral era la oposición, no el gobierno ni el partido que triunfaba en las urnas; era el grupo de partidos de oposición el que planteaba la reforma. Estoy hablando desde 1988, 1994, 2000, 2006, 2012 (...), pero hoy no hay un sólo planteamiento de la oposición de modificaciones a las leyes electorales”.

“Hoy surge el planteamiento de la Presidencia de la República, y nosotros comentamos sobre las iniciativas que hay, los intentos que se han realizado y la necesidad de construirlas pluralmente”, remarcó.

Dijo que Morena en el Poder Legislativo no se convertirá en lo que era el PRI que aprobaba todo lo que le enviaban de la Presidencia de la República. “No necesariamente, yo planteo que sea una base plural, que deben de participar todos los partidos políticos”, subrayó.