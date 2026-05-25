Ana María Alvarado explica cómo trataron de extorsionar a su empleada: ‘Se lo hicieron a Consuelo Duval’

Ana María Alvarado denunció públicamente un intento de extorsión a una de sus trabajadoras que fue frustrado gracias a uno de sus hijos, modus operandi del cuál fue víctima Consuelo Duval, mencionó la presentadora.

“Debemos tener cuidado y lo cuento solo por eso, por precaución, no por hacer drama ni mucho menos porque luego la gente habla. Pero son cosas que pasan y suceden, estaba la chica que trabaja con nosotros y recibe una llamada de extorsión”, declaró en Sale el Sol este 25 de mayo.

Ana María Alvarado contó el intento de extorsión durante la transmisión de 'Sale el sol'. (Foto: Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Cómo fue el intento de extorsión a la empleada de Ana María Alvarado?

La periodista relató que una persona llamó a su casa y casi engaña a la trabajadora al asegurarle que Ana María Alvarado atravesaba una emergencia médica, por lo cual necesitaban localizar documentos y dinero con urgencia:

“Lo que la descontroló y creyó el asunto es porque le dieron mi nombre, el de mi esposo, fueron precisos al decir que tenemos dos hijos. Pensó que la emergencia planteada era verdadera (...) mencionaron que yo estaba muy grave y necesitaba realizarme unos estudios de emergencia, y según ya estaba preparado un cheque”, detalló.

Mientras mantenían la llamada, los delincuentes comenzaron a pedirle que mostrara distintas partes de la casa, como cajones, puertas y espacios donde pudiera haber dinero u objetos de valor. Además, insistían en no avisarle a nadie sobre lo que ocurría:

“Les pedí que no hiciera caso, no contestar teléfonos, pero estaba nerviosa y la envolvieron bien (...) Después piden intentar que la abra, afortunadamente cuando estaba con el martillo y el desarmador, en ese momento llegó mi hijo y se dio cuenta, cuando ella se lo comenta a él, se molestaron”.

La conductora Ana María Alvarado señaló que este tipo de engaños ya ha afectado a otras celebridades, entre ellas Consuelo Duval, aunque en aquel caso se habló de una posible complicidad interna:

“Sacan información de los recibos de teléfono (...) Este tipo de robos se lo hicieron a Pati Chapoy, es fácil caer porque te agarran vulnerable, también le pasó a Consuelo Duval. Pero mañana vemos a un experto para que nos platique los pasos a seguir”.

¿Cómo fue el robo a Pati Chapoy similar al de Ana María Alvarado?

Un método parecido fue utilizado años atrás en la casa de Pati Chapoy, cuando la conductora se encontraba fuera de la ciudad junto a su esposo. Durante su ausencia, una llamada telefónica provocó que una empleada reuniera objetos de valor para entregarlos a desconocidos:

“Mi marido recibe una llamada de uno de nuestros hijos para decirnos de una extorsión por teléfono, donde intimidaron a una persona que trabaja en mi casa, quien tomó una maleta y la llenó con objetos valiosos (...) se los entregó en propia mano”, declaró en un programa de Ventaneando en 2019.

Según el relato, una mujer aseguró que existía una situación grave relacionada con un supuesto acto de vandalismo y convenció a la trabajadora de cooperar para evitar consecuencias mayores.

A diferencia del caso de Ana María Alvarado, en el robo a la conductora de Ventaneando sí se identificó el modus operandi “La Patrona”.

¿Qué es ‘La Patrona’, modo de extorsión y robo?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha advertido sobre el método conocido como “La Patrona” o “Sobre amarillo”, utilizado principalmente para engañar a empleados domésticos y trabajadores de negocios.

Los delincuentes suelen obtener información previa sobre las víctimas y después realizan llamadas o envían mensajes en los que aseguran que los patrones enfrentan una emergencia o una situación de peligro. Bajo presión, solicitan reunir dinero, joyas, aparatos electrónicos u otros artículos de valor para entregarlos a terceros.

Este tipo de extorsión busca generar miedo y confusión para impedir que las personas verifiquen la información antes de actuar. Por ello, las autoridades recomiendan mantener la calma, cortar la comunicación y confirmar directamente con familiares o empleadores si realmente existe alguna emergencia.

La SSC capitalina también aconseja no proporcionar datos personales durante llamadas sospechosas y reportar cualquier intento de extorsión a las autoridades correspondientes.