Ana María Alvarado reveló que Maxine Woodside la despidió; conductora la desmiente

Hace unas horas, la comunicadora Ana María Alvarado compartió con sus seguidores que Maxine Woodside, con quien trabajaba en un programa de radio, la despidió por algunos cambios en sus condiciones de trabajo.

Sin embargo, Woodside respondió a lo compartido por su compañera de trabajo; desmintió haberle pedido una renuncia y aseguró que la esperaban a trabajar la próxima semana.

Ana María Alvarado aseguró que Maxine Woodside la despidió

Con un video en vivo a través de su canal de YouTube, donde posee más de 162 mil seguidores, la comunicadora aseguró que Maxine Woodside, quien es titular de un programa de radio con más de 30 años de trayectoria, la había despedido.

“Lamento comunicarles que Maxine me despidió, se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al cien por ciento”, compartió Alvarado.

A lo largo del video, con una duración de 15 minutos, la también conductora de una sección en el programa Sale el Sol compartió que se sentía triste por la decisión que tomó su jefa, quien fue su amiga por tanto tiempo.

De acuerdo con Ana María, los cambios se dieron desde finales de 2022, ya que comenzaron a reducir sus participaciones en el programa; de cinco veces a la semana que aparecía, ahora solo tenía lugar un día, precisamente los martes.

“Cuando cambian las condiciones de trabajo y la actitud de la persona que te contrató no es la misma, en este caso de Maxine, uno siente definitivamente que ya no te quieren ahí (...) cuando llegas a un programa y veo que Maxine me voltea la cara, que a duras penas me voltea a ver, que en los cortes comerciales se voltea así definitivamente para hablar tan solo con Shanik -Berman-, uno se da cuenta y es obvio: ya no me quieren aquí”, aseguró.

Alvarado, de 54 años, aseguró que el programa del que fue despedida era parte de su proyecto de vida, por lo cual se siente sumamente triste, y aprovechó para mencionar que le gustaría que aquel término fuera con el mayor respeto posible.

Explicó que lo único que le gustaría tras su despido es que se le otorguen las condiciones que ella conidera prudentes gracias a la antiguedad que tenía.

Maxine Woodside responde a video de Ana María Alvarado

Después de que el video de Alvarado se hiciera viral, Maxine Woodside compartió un video en el que desmiente haber despedido a su compañera de micrófono.

“Fíjense que me acabo de enterar por las redes de Anita Alvarado que yo la corrí del programa. Es completamente falso, yo no la corrí del programa, nadie corrió a Anita del programa. Anita sigue teniendo su lugar y ahí la esperamos el próximo martes”, explicó en un breve video.

Woodside también realizó un comunicado para reiterar que Ana María Alvarado no estaba fuera de su proyecto radiofónico y mencion ó que la esperaban en cabina el próximo martes.

Ana María Alvarado asegura no estar mintiendo

La noche de este martes, la comunicadora de Sale el Sol realizó una nueva transmisión en vivo en su canal de YouTube, donde asegura no haber mentido en sus primeras declaraciones.

Además, compartió a las y los internautas que presenciaron el directo que tiene forma de comprobar que sí le cantaron ‘Las Golondrinas’ en el programa. Sin embargo, no ha dado más detalles al respecto y promete hacerlo en los próximos días.