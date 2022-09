¡Suenan las ‘golondrinas’: Cientos de personas le dicen ‘adiós’ a Centro Coyoacán

El ciclo de la plaza Centro Coyoacán terminó y, tras 33 años de historia, el pasado lunes 19 de septiembre cerró definitivamente sus puertas. La despedida se realizó en presencia de mariachis que cantaron y bailaron, para conmemorar al inmueble ubicado en Circuito Interior Río Churubusco y Avenida Universidad.

En Twitter el usuario Jin Sakai (@vicastega) compartió imágenes y videos del evento de cierre de Centro Coyoacán que, entre nostalgia y algarabía, acogió por última vez a visitantes, que realizaron la cuenta regresiva para el cierre.

Los momentos estelares se lo llevó un grupo de mariachis que le cantó ‘las golondrinas’ y hasta realizó varias coreografías para acompañar las piezas acústicas que interpretaron.

No podían faltar Las Golondrinas. pic.twitter.com/mj7B57ItQN — Jin Sakai (@vicastega) September 20, 2022





Este viernes 23 de septiembre será inaugurado la plaza comercial del complejo Mítikah, a pocos metros de distancia de Centro Coyoacán. El desarrollo de usos mixtos de Mítikah contará con tres torres de oficinas, 675 departamentos habitacionales, consultorios médicos, un hospital y el centro comercial.

El fin de una era. Adiós para siempre Palacio de Hierro Centro Coyoacán. pic.twitter.com/S4MiY09N0m — Jin Sakai (@vicastega) September 20, 2022

Historia de la plaza Centro Coyoacán

Centro Coyoacán, el característico edificio color naranja, que se encuentra sobre Circuito Interior Río Churubusco y Avenida Universidad, a las afueras de la estación Coyoacán de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México, fue inaugurado en 1989, siendo la cuarta tienda a cargo de Grupo Palacio de Hierro.

La plaza fue diseñada por el arquitecto Javier Sordo Madaleno, y tiene espacio para 124 locales comerciales, en los que han aparecido tiendas de renombre como Kiehl´s, Scapinno, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Underwear, Aldo, Mango, Dyson, New Era, UGG, Sally Beauty, The Body Shop, Outlet Palacio etc., además de incluir la tienda El Palacio de Hierro.

El Centro Comercial cuenta con dos niveles, además de mil 600 cajones de estacionamiento.

Desde 2018, el grupo Fibra Uno, encargado de la construcción del complejo Mítikah, informó que Centro Coyoacán sería cerrado y posteriormente demolido.

Estos son algunos de los negocios que estarán en el centro comercial Mítikah

Palacio de Hierro, que tendrá cinco pisos de uso para su tienda. Además, la empresa compartió recientemente una gaceta dedicada a Coyoacán, espacio donde tendrán a una de sus tiendas ‘estrella’.

Liverpool: Con más de 30 mil metros cuadrados para uso de la tienda.

Cinepolis.

Recórcholis.

Lego.

Hugo Boss.

Victoria’s Secret.

Pandora, Armani.

Abercrombie.

Tres de lo principales bancos del país.

Sushiroll.

Puerto Madero.

Shake Shack.

Si piensas ‘lanzarte’ a la inauguración del centro comercial Mítikah, recuerda que el medio de transporte más cercano es la estación Coyoacán de la línea 3 del Metro de la Ciudad de México.