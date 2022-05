Cadena de... ¿980 mil pesos? Esto cuesta un outfit de Eduin Caz, de Grupo Firme

Actualmente, Eduin Caz no solo es una de las figuras de la música regional mexicana más importantes gracias a su banda, Grupo Firme, también es un amante de la moda, la ropa de diseñador y las tendencias, cosa que ha dejado ver con los distintos outfits que ha utilizado; de hecho, algunos de ellos valen hasta... ¿más de dos millones de pesos?

¡Sí! Recientemente, el vocalista de Grupo Firme se dejó ver durante un ensayo con un atuendo que, de acuerdo a la periodista Shanik Berman, tendría un costo total de casi dos millones y medio de pesos.

¿Qué es lo que utilizó Eduin Caz en su outfit de dos millones de pesos?

Berman realizó un análisis en su cuenta de Instagram para determinar el precio del look que portó el intérprete de El Tóxico en una serie de fotos subidas a su perfil de la misma red social el 3 de mayo pasado.

Para esto, desglosó y mostró cada uno de los artículos que estaba utilizando Eduin, entre abrigos y accesorios, en sus páginas de internet; es así como reveló el precio de cada uno de ellos y, posteriormente, hizo la suma.

Chamarra Dolce Gabbana: 42 mil pesos

Cadena oro blanco hombre Shay: 698 mil 712 pesos

Lentes Louis Vuitton: 17 mil 700 pesos

Aretes de diamante Windsor Oro blanco: 981 mil 662 pesos

Reloj Cartier panthere: 680 mil pesos

La suma total de todos estos artículos dan como resultado un total de dos millones 420 mil 74 pesos; esto sin incluir el pantalón y calzado que llevaba el artista, por lo que el precio total de su outfit se elevaría aún más.

La gente ‘le tira hate’ a Eduin Caz por su costoso outfit

Gran parte de los comentarios en el video de la periodista son criticando el atuendo de Eduin, pues lo consideran ‘exagerado’; además, algunos usuarios hablaron del elevado precio de los artículos que utilizó.

“Pues de muy mal gusto su look y no son las prendas si no q use todas al mismo tiempo además es el intérprete de que más a ridiculizado con su atuendo el género musical q él interpreta se viste como regetonero (sic)”, “Tanto dinero y lujo pero cero clase porque con eso se nace” y “Nada fino aunque se ponga todos los millones del mundo” son solo algunas de las opiniones de usuarios de Instagram.