‘Era demasiado’: Eduin Caz, de Grupo Firme, explica por qué fue hospitalizado

El domingo pasado se dio a conocer (gracias a varios videos en redes sociales) que el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, había sido hospitalizado de emergencia sin dar más detalles al respecto, por lo cual las especulaciones sobre su estado de salud o los motivos que lo hicieron ser trasladado en ambulancia se hicieron presentes.

Sin embargo, el mismo Caz habló recientemente de las razones que lo llevaron a visitar (de nueva cuenta) el hospital.

¿Por qué internaron de emergencia a Eduin Caz?

Durante una transmisión en su cuenta de Instagram, el líder de la agrupación aclaró que todo surgió a raíz de un problema que ya venía arrastrando con una hernia hiatal, y que gracias al consumo de alcohol que tuvo el fin de semana pasado, con dos presentaciones en el Foro Sol de la Ciudad de México, se complicó.

Eduin le platicó a sus 6.8 millones de seguidores que el viernes pasado se sentía estresado porque se hablaba de una posible cancelación con uno de sus shows, y que la forma más rápida y ‘efectiva’ de lidiar con el estrés, fue bebiendo alcohol.

“Estaba como molesto, estaba enojado y no me podía concentrar, no me hallaba. Entonces, lo que pasó: me puse borracho, borrachisisísimo, el viernes”, explicó el cantante. “Me eché como tres o cuatro shots de diez segundos, entonces era demasiado. Terminé muy borracho y me ardía el estómago”, agregó.

Para el día siguiente, recurrió a tratarse antes de beber y después dijo que ahora lo había hecho (tomar bebidas alcohólicas) pero porque se sentía contento, pues al parecer las cosas habían resultado como lo tenía planeado.

“Antes del show (del sábado) me inyecté para el dolor de estómago y tomé, pero ahora tomé de alegría porque me la estaba pasando a todo dar”. El problema fue que ‘se olvidó' de su padecimiento e ingirió comida irritante que, aunada a lo que le había provocado el alcohol: “era demasiado para mi cuerpo”, dijo.

Sin embargo el festejo siguió y ahora combinó más alcohol (una champagne para celebrar el éxito de su evento), lo que fue una gran carga para su cuerpo y ahora sentía molestias del corazón, el pecho y la espalda, lo que le provocó un desmayo la noche del sábado, y fue ahí cuando decidieron llamar a una ambulancia para trasladarlo.

“Me gusta pistear machín, pero no uso drogas; hay gente que asegura que tiene contacto con mi equipo, si eso es así díganme para correrlos porque les están dando información falsa”, sentenció el cantante de Cada Quién.