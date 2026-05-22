FGR ‘golpea’ a Los Salazar: Capturan a operador del Cártel de Sinaloa en Sonora

Fuerzas federales capturaron en Nogales, Sonora, a Jesús Said Rochín Aguilar, presunto traficante de drogas y personas que operaba en esa plaza para el Cártel de Sinaloa (CDS).

Elementos federales capturaron en Nogales, Sonora, a Jesús Said Rochín Aguilar, identificado por autoridades como presunto operador del Cártel de Sinaloa en actividades relacionadas con tráfico de drogas y personas en la zona fronteriza.

Junto con él fue detenida Claudia Marina Ruiz Carreón, señalada como su colaboradora cercana y encargada de tareas administrativas y logísticas vinculadas con el traslado ilegal de migrantes.

La Fiscalía General de la República informó que ambas detenciones fueron realizadas en cumplimiento de órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de personas. En el operativo participaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y efectivos del Ejército Mexicano, quienes desarrollaron labores de inteligencia e investigación para ubicar a los sospechosos.

De acuerdo con la información oficial, las autoridades identificaron dos inmuebles en Heroica Nogales que presuntamente eran utilizados para encuentros y planeación de actividades ilícitas. Los domicilios se localizaban en las colonias Las Praderas y Del Rosario, sitios donde fueron ejecutadas las órdenes judiciales en contra de los acusados.

La FGR indicó que, tras su captura, Jesús “N” y Claudia “N” quedaron a disposición de un juez federal, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Las investigaciones federales señalan que ambos mantenían participación activa dentro de una estructura criminal que opera en la frontera entre Sonora y Arizona.

Las autoridades también relacionan a Rochín Aguilar con los grupos conocidos como Los Salazar y Los Paredes, organizaciones consideradas de alto perfil en Sonora y vinculadas al Cártel Independiente de Sonora. Según las indagatorias, estas células funcionan como brazo armado del Cártel de Sinaloa en esa región del país.

Las investigaciones establecen que la organización delictiva mantiene operaciones de tráfico de migrantes y trasiego de narcóticos hacia territorio estadounidense. La FGR sostiene que Rochín Aguilar presuntamente coordinaba, supervisaba y dirigía dichas actividades criminales en el municipio fronterizo de Nogales.