Conductora Ana María Alvarado demanda a Maxine Woodside por despido injustificado

Luego de trabajar con Maxine Woodside por más de 30 años, Ana María Alvarado aseguró que fue despedida injustificadamente y confirmó que el caso ya está en los juzgados, pues decidió demandarla formalmente en la búsqueda de una liquidación justa.

La conductora contó que no pudieron llegar a un acuerdo. Fue en su programa en YouTube El precio de la fama que mostró el documento que interpuso para que el caso se resuelva. “Les tengo, ahora sí que, en exclusiva, porque qué mejor que lo diga yo, está interpuesta la demanda formalmente, el proceso ha iniciado”, contó.

La razón detrás de la demanda de Ana María Alvarado hacia Maxine Woodside

Además de argumentar que solo busca ser reconocida por su empeño en Todo para la mujer y no hacerse fama, Alvarado dijo que ha tratado de ser seria con la situación. “No crean que solo era para intimidar, para molestar o para hacerme notar, no, desde un principio les dije que iba por mi justa liquidación”, explicó.

Asimismo, señaló que su actuar es porque está convencida de sus ideas. “Sé que es algo justo, no es por tener followers, es porque ahí laboré durante tanto tiempo y simplemente es lo que corresponde”, añadió.

Ante la falta de un acuerdo con Woodside, Ana María dejará que sean las autoridades quienes den la última palabra. “Estoy tranquila y estaré satisfecha con el resultado que designe un juez; simplemente en estas situaciones dos personas no se pusieron de acuerdo, ¿qué dice una tercera persona, que es un juez?, y la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde”.

Pese al problema, no olvida que entre ellas existía una amistad que espera que pueda reestablecerse. “Yo me imagino que mientras haya un pleito en los juzgados, pues no hay manera, son pleitos largos”.