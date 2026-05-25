Estreno de‘Spider-Noir’: ¿Dónde y cuándo ver el live action de Nicolas Cage en blanco y negro o color?

Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, un detective privado marcado por su pasado como el único superhéroe de Nueva York en ‘Spider-Noir’. (Fotos: Prime Video)

La lluvia cae sobre una Nueva York cubierta de humo, luces de neón y oficinas desgastadas. En medio de esa ciudad marcada por la Gran Depresión aparece Ben Reilly un detective privado que carga más cansancio que entusiasmo. Ya no persigue criminales balanceándose entre edificios con telarañas ni vive la adrenalina del héroe clásico de Marvel. Ahora intenta sobrevivir entre expedientes, calles violentas y recuerdos que preferiría dejar enterrados.

Ese es el punto de partida de Spider-Noir, la nueva serie protagonizada por Nicolas Cage que toma distancia de las versiones recientes de Spider-Man para apostar por un relato más cercano al cine negro. La producción traslada al personaje a los años 30 y presenta a un protagonista envejecido, golpeado por una tragedia personal y obligado a reencontrarse con el pasado que había decidido abandonar.

Fecha, hora y dónde ver el estreno de la serie ‘Spider-Noir’

La serie debutó el 25 de mayo en MGM+, en Estados Unidos, pero el estreno global de Spider-Noir es el 27 de mayo de 2026 a través de Prime Video.

La serie ‘Spider-Noir’ traslada el universo de Spider-Man a una Nueva York inspirada en el cine negro de los años 30. EFE/Alex Cruz.

En México, los lanzamientos de Prime Video suelen habilitarse durante la madrugada, por lo que los episodios podrían aparecer desde las primeras horas del miércoles.

La producción es de ocho episodios y tendrá dos versiones disponibles para el público, una decisión que busca acercar la historia al estilo visual de los cómics y del cine noir de la época.

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“Llevamos décadas dentro del boom del género de superhéroes, y existe un gran riesgo en quedarse demasiado en el centro, en jugar demasiado seguro”, comentó a EFE Oren Uziel, el creador de la serie.

Entre mafiosos, periodistas y corrupción política, ‘Spider-Noir’ presenta una versión más oscura y desgastada del universo Spider-Man. (Foto: Prime Video). (Prime Video/EFE)

Tráiler: ¿De qué trata ‘Spider Noir’, serie de Prime Video?

La serie adapta el cómic Spider-Man Noir y convierte a Ben Reilly (Nicolas Cage) en el centro de una historia donde mafiosos, políticos corruptos y figuras del bajo mundo se mezclan con personajes clásicos del universo arácnido. Todo ocurre entre clubes nocturnos, periódicos, oficinas policiales y callejones oscuros que remiten a las películas detectivescas de Hollywood.

La historia comienza varios años después de que Ben Reilly dejó atrás su identidad como The Spider. Hubo un tiempo en que recorría la ciudad enfrentando criminales y soñaba con construir una vida junto al amor de su vida. Pero ese pasado quedó roto después de una tragedia que lo empujó hacia el aislamiento y el cinismo.

Ahora trabaja como investigador privado mientras intenta mantener a flote su pequeña oficina gracias a Janet, su secretaria y principal apoyo. Todo cambia cuando recibe un caso relacionado con Cat Hardy, una cantante de club nocturno que lo conduce hacia una red de corrupción política y crimen organizado.

La investigación lo lleva desde el ayuntamiento de Nueva York hasta el territorio controlado por Silvermane, un poderoso jefe mafioso. En el camino aparecen figuras conocidas del universo Spider-Man como Sandman y Tombstone, personajes que también cargan conflictos marcados por la violencia y la discriminación.

Durante la presentación de la serie en Nueva York, Lamorne Morris explicó a EFE por qué esta versión del personaje resulta distinta a otras adaptaciones: “Siempre vemos a Peter Parker como un chico joven descubriendo sus poderes. Pero la pregunta es: ¿cómo será cuando sea mayor? ¿Ese estrés le pasará factura? En esta serie vemos que no es un comienzo feliz. Está pasando por algo muy oscuro”.

Karen Rodriguez, quien interpreta a Janet, señaló que esa vulnerabilidad hace más cercano al personaje: “Es más real. La gente puede identificarse un poco más con él”.

La producción fue rodada completamente en Los Ángeles, aunque recrea la atmósfera de la Nueva York de 1930. Morris explicó que algunas zonas del centro angelino conservan elementos visuales que recuerdan más a aquella época que la propia Nueva York actual.

Li Jun Li da vida a Cat Hardy, una cantante de club nocturno que se cruza en la investigación de Ben Reilly. (Foto: Prime Video).

Reparto: ¿Quién es quién en Spider-Noir’?

Nicolas Cage como Ben Reilly / The Spider . La serie representa el primer protagónico televisivo de Cage, quien ya había tenido relación con este universo después de prestar su voz a Spider-Man Noir en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse .

. La serie representa el primer protagónico televisivo de Cage, quien ya había tenido relación con este universo después de prestar su voz a en la película animada Lamorne Morris como Robbie Robertson . Es un periodista del Daily Bugle y amigo cercano de Ben Reilly. Participó previamente en series como New Girl y Fargo .

. Es un periodista del Daily Bugle y amigo cercano de Ben Reilly. Participó previamente en series como y . Karen Rodriguez como Janet . Da vida a la secretaria de Ben Reilly, personaje que permanece a su lado durante la crisis personal y las investigaciones.

. Da vida a la secretaria de Ben Reilly, personaje que permanece a su lado durante la crisis personal y las investigaciones. Li Jun Li como Cat Hardy / Black Cat . Una cantante de club nocturno que se convierte en pieza clave de la historia. El personaje está inspirado en Black Cat.

. Una cantante de club nocturno que se convierte en pieza clave de la historia. El personaje está inspirado en Black Cat. Brendan Gleeson como Silvermane . Es el mafioso Silvio Manfredi, uno de los principales criminales de la ciudad.

. Es el mafioso Silvio Manfredi, uno de los principales criminales de la ciudad. Jack Huston como Flint Marko / Sandman . Da vida al Hombre de Arena. El actor dijo a EFE que las primeras escenas del personaje le “rompieron el corazón”.

. Da vida al Hombre de Arena. El actor dijo a EFE que las primeras escenas del personaje le “rompieron el corazón”. Abraham Popoola como Lonnie Lincoln . Interpreta a Lonnie Lincoln, personaje vinculado con Tombstone.

. Interpreta a Lonnie Lincoln, personaje vinculado con Tombstone. P. J. Byrne como Alfred Morris . Es el alcalde corrupto de Nueva York.

. Es el alcalde corrupto de Nueva York. Andrew Lewis Caldwell como Dirk Leydon.

como Dirk Leydon. Randy Oglesby como Jefe McNamara.

como Jefe McNamara. Lukas Haas .

. Cameron Britton .

. Whitney Rice .

. Amanda Schull.

Amy Aquino.

Andrew Robinson.

Kai Caster.

Nicolas Cage protagoniza ‘Spider-Noir’, la primera serie de televisión en la que encabeza el reparto como protagonista principal. (Prime Video/EFE)

Detrás de cámaras participan Harry Bradbeer como director de los primeros episodios y productores ejecutivos como Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, quienes estuvieron involucrados en Spider-Man: Into the Spider-Verse. La serie fue producida por Sony Pictures Television para MGM+ y Prime Video.

Con información de EFE