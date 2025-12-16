Las teorías sobre ‘Avengers: Doomsday’: Esto sabemos de la película de Marvel

Chris Evans y Robert Downey Jr. están de vuelta para 'Avengers: Doomsday' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Marvel Studios, Shutterstock).

‘Avengers: Doomsday’ regresa el interés por el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Y es que desde ‘Endgame’, el fenómeno ha decaído en interés; sin embargo, el regreso de actores clave como Robert Downey Jr. y Chris Evans podría cambiarlo todo.

‘Doomsday’ está prevista para estrenarse en diciembre de 2026, tan sólo unos meses después de ‘Spider-Man: Brand New Day’ y como la antesala de ‘Avengers: Secret Wars’, único estreno en cines que tiene agendado Marvel para 2027.

Mientras todo eso ocurre, hay hay una serie de teorías realizadas por parte de fans y conocedores de los cómics, los cuales tratan de predecir qué es lo que podríamos ver próximamente y tras el arranque de la fase 6 del MCU, que arrancó este año con ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’.

Actualmente Marvel Studios está trabajando en su nueva saga de películas y series. (Foto: Instagram / @marvelstudios)

¿Qué pasará en ‘Avengers: Doomsday’? Esto dicen las teorías

De acuerdo con el blog Fandom Wire, una de las teorías más fuertes en internet Steve Rogers (Capitán América), podría convertirse en un personaje central para desatar la ira de Doctor Doom, que será interpretado por Robert Downey Jr., y dar pie a la trama de ‘Doomsday’.

El insider Daniel Richtman dio a conocer que el primer avance de ‘Doomsday’ se centrará en el regreso de Steve Rogers como el personaje que podría guiar a los Avengers hacia la victoria.

Según recuerdan, Rogers se quedó con Peggy Carter en una línea del tiempo diferente al final de ‘Endgame’. Esto habría provocado inestabilidad en esta línea temporal ramificada, en la que Doom es el gobernador de Latveria.

De este modo sería que Doom llegue a la Tierra-616, principal canon del MCU, para así no sólo librar la gran culminación de esta etapa para Marvel, sino que también tratar de replicar el fenómeno de Captain America: Civil War, en donde vimos enfrentados a los personajes de Evans y Downey Jr.

Chris Evans regresa a Marvel (ETIENNE LAURENT/EFE/EPA). (ETIENNE LAURENT/EFE/EPA)

Otras teorías sobre ‘Doomsday’

Estas son otras de las teorías que circulan en internet y redes sociales con relación a los posibles acontecimientos de la película ‘Avengers: Doomsday’:

Según ComicBookMovie , Avengers: Doomsday podría tomar elementos del cómic House of M , explorando una realidad alternativa creada por eventos del multiverso, en la que el poder de los mutantes y el colapso de líneas temporales tendrían consecuencias directas para el ascenso de Doctor Doom.

, podría tomar elementos del cómic , explorando una realidad alternativa creada por eventos del multiverso, en la que el poder de los mutantes y el colapso de líneas temporales tendrían consecuencias directas para el ascenso de Doctor Doom. ScreenRant explica que Doctor Doom no sería un villano tradicional, sino una figura clave detrás de una convergencia multiversal , manipulando incursiones y realidades paralelas como antesala directa a los eventos de Secret Wars .

explica que Doctor Doom no sería un villano tradicional, sino una figura clave detrás de una , manipulando incursiones y realidades paralelas como antesala directa a los eventos de . El sitio ComicBook aporta que la película podría presentar múltiples variantes de Doctor Doom, donde el Doom que aparezca inicialmente no sea el definitivo, sino un señuelo que prepare la llegada de una versión mucho más poderosa del personaje dentro del MCU.

¿Cuándo salen los tráilers de ‘Avengers: Doomsday’?

De acuerdo con reportes de medios especializados, los primeros avances de ‘Doomsday’ se lanzaría estratégicamente en salas de cine en la previa a las proyecciones de Avatar 3, que llega esta semana a los cines.

Según The Hollywood Reporter, con el estreno de Avatar se lanzaría el primero de los avances que se tienen planeados. Pero este cambiará a uno nuevo el 25 de diciembre, a otro más el 1 de enero y a una cuarta y última versión el 8 de enero.

El elenco de ‘Avengers Doomsday’ incluye, según reportes de medios especializados, a:

Chris Hemsworth (Thor)

(Thor) Anthony Mackie (Capitán América)

(Capitán América) Vanessa Kirby (Susan Storm)

(Susan Storm) Paul Rudd (Ant-Man)

(Ant-Man) Florence Pugh (Yelena Belova)

(Yelena Belova) Tenoch Huerta (Namor)

(Namor) Simu Liu (Shang-Chi)

(Shang-Chi) Sebastian Stan (Bucky Barnes)

(Bucky Barnes) Letitia Wright (Black Panther)

(Black Panther) Ebon Moss-Bachrach (La Mole)

(La Mole) Kelsey Grammer (Beast)