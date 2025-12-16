Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, admitió huachicoleo: ‘Ante tanta insistencia, hice aportaciones’

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, uno de los dueños de Miss Universo, reconoció ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber participado en dos operaciones de contrabando de combustible, conocidas como huachicol, a cambio de rendimientos económicos.

Raúl Rocha fue imputado por presunto tráfico de drogas, de armas y de combustible de Guatemala a México, sin embargo, solicitó un criterio de oportunidad para evitar la cárcel y ahora es testigo colaborador, según información publicada por Reforma.

El caso ha traído varias consecuencias: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú en México, como parte de las indagatorias; la cancillería de Guatemala le quitó el cargo de cónsul honorario en Toluca; además, el guatemalteco Mario Búcaro dejó su cargo como director ejecutivo de Miss Universo.

Miss Universo regresa su sede de México a Estados Unidos en medio de demandas contra los dueños. (Foto: EFE/EPA/NARONG SANGNAK).

¿Qué declaró Raúl Rocha Cantú para ser testigo protegido?

De acuerdo con el testimonio recuperado por Reforma, el empresario regiomontano declaró ante la FGR que participó en dos operaciones ilegales relacionadas con el contrabando de combustible desde Guatemala: invirtió 4.2 millones de pesos, cantidad que —de acuerdo con su versión— le generó ganancias por 1.2 millones de pesos.

Rocha Cantú sostuvo que aceptó participar únicamente mediante aportaciones económicas y que no tuvo un papel operativo dentro de la organización.

En el escrito presentado ante la autoridad ministerial, explicó que su decisión se dio tras la insistencia de Jacobo Reyes León, alias ‘El Yaicob’, a quien identificó como el operador del negocio y excandidato del PRD al cargo de alcalde de San Martín de las Pirámides (Estado de México).

Raúl Rocha admitió huachicoleo. (Foto: Cuartoscuro.com).

“Ante tanta insistencia de que participara, le dije que en todo caso únicamente podría hacer aportaciones de dinero, a lo que Jacobo Reyes me dijo que eso era lo que necesitaban para la compra de los combustibles y que por esas aportaciones se me devolvería la inversión y se me daría un interés o un porcentaje de las ganancias que se generaran por la distribución y venta del combustible, y que era seguro porque él era el operador de ese negocio”, relató Rocha Cantú en su declaración, citada por Reforma.

Rocha Cantú precisó que entregó 2 millones 100 mil pesos en dos ocasiones, a finales de noviembre y diciembre de 2024. Aproximadamente dos meses después, a finales de febrero de 2025, recibió —según su versión— el retorno del monto principal, así como los intereses pactados.

El empresario también detalló que el combustible contrabandeado desde Centroamérica se almacenaba en el predio La Espuela, ubicado en Querétaro, dentro de las instalaciones de la empresa Ferropolymers.

Rocha Cantú rechazó haber participado en tráfico de armas, aunque reconoció que uno de los principales contrabandistas del grupo le ayudó a gestionar licencias de portación de armas para el personal de seguridad a su servicio.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (EFE)

La FGR no solo investiga a Rocha Cantú, sino también a una red más amplia en la que figuran Jacobo Reyes León y Daniel Roldán Morales, ‘El Inge’, a quienes el empresario señaló como los verdaderos líderes del grupo delictivo.

Retiran orden de aprehensión a Rocha Cantú

Como parte de su colaboración, Rocha Cantú solicitó el beneficio de criterio de oportunidad, mecanismo legal que permite a un imputado evitar la cárcel a cambio de aportar información relevante para fortalecer otras investigaciones.

Antes de dejar la titularidad de la FGR, Alejandro Gertz Manero aceptó retirar la orden de aprehensión contra el empresario y concederle el estatus de testigo colaborador, según consta en un acuerdo judicial recuperado por Reforma.

A solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, el juez federal Rodrigo Rosales Salazar canceló la orden de captura, la cual estuvo vigente únicamente cuatro días.

El acuerdo señala: “Se ha autorizado la aplicación de un criterio de oportunidad, pues se está colaborando eficazmente con la Fiscalía para identificar y robustecer la acción penal contra otros miembros de la organización criminal”.

Los polémicos dueños de Miss Universo

Rocha Cantú es propietario de Legacy Holding Group USA, empresa que adquirió en 2023 el 50% de las acciones de Miss Universo, luego de que JKN Global Group Public Co. Ltd., de la empresaria tailandesa Jakkaphong Anne Jakrajutatip compró el certamen a IMG Worldwide LLC en 2022.

La empresaria tailandesa Jakkaphong Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, es señalada por fraude. (Foto AP/Sakchai Lalit, archivo)

El caso del empresario mexicano se suma a otros episodios que han rodeado a Miss Universo en los últimos meses. En Tailandia, un tribunal emitió una orden de arresto contra Jakrajutatip por un presunto caso de fraude relacionado con la venta de bonos corporativos.

Tras el escándalo, Rocha se llevó la sede de Miss Universo de México para regresarla nuevamente a Nueva York, argumentando que “la incertidumbre jurídica, la situación actual en materia de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas” impiden la “estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global”.

Durante la más reciente edición del certamen, celebrada en Tailandia, surgieron señalamientos de fraude del exjuez Omar Harfouch, quien llamó “falsa ganadora” a Fátima Bosch y señaló que le pidieron votar por ella debido a existencia de supuestos negocios de Rocha Cantú con el papá de la reina de belleza: Bernardo Bosch Hernández, funcionario de Pemex.

