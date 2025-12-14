Raúl Rocha se lleva sede de Miss Universo de México; acusa ‘ataques infundados con motivaciones políticas’

Miss Universo regresa su sede de México a Estados Unidos en medio de demandas contra los dueños. (Foto: EFE/EPA/NARONG SANGNAK).

La Organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que moverá su sede de México a Nueva York, donde estuvo fijada durante décadas, en medio de los procesos legales que enfrentan los propietarios de la organización, el empresario mexicano Raúl Rocha y la tailandesa Anne Jakrajutatip.

En un comunicado, la empresa propietaria del popular certamen de belleza anunció que esta decisión se hará efectiva “de inmediato” y busca “retirar sus operaciones administrativas” de la Ciudad de México y reubicarlas en la sede de la organización en Nueva York, “donde históricamente han estado establecidas”.

“Esta decisión surge de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, las cuales no brindan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”, dice el escrito, firmado por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo (posee el 50% de la marca).

Raúl Rocha es investigado en México por varios delitos. (EFE/ Héctor Pereira). (Héctor Pereira/EFE)

¿Por qué Miss Universo se va de México?

La Fiscalía General de Justicia (FGR) atribuye tres delitos al dueño de Miss Universo, lo investiga por presuntos lazos con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas, un caso por el que las autoridades de Hacienda bloquearon cuentas bancarias a su nombre.

Según el documento, la decisión es el “resultado de una evaluación exhaustiva y responsable de las condiciones actuales en México, que no proporcionan un entorno adecuado ni estable para el funcionamiento seguro y eficaz de una organización internacional de esta envergadura”.

Entre las razones para irse, el comunicado enlista “la incertidumbre jurídica, la situación actual en materia de seguridad y los ataques infundados y con motivaciones políticas que han comprometido el marco institucional necesario para la estabilidad operativa a largo plazo y la proyección global".

El comunicado destaca que inicialmente se establecieron en México “para apoyar a la sede central de Nueva York” y ser una base operativa global, además de crear empleo y generar un impacto económico para el país, pero “México ha perdido esta oportunidad (...) en las circunstancias actuales, esta visión no pudo hacerse realidad al tiempo que se cumplían los estándares de gobernanza, estabilidad e institucionales exigidos por la Organización Miss Universo".

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (EFE)

La compañía prevé llevar a Nueva York al personal existente “que sea posible” y hacer nuevas contrataciones, en medio de una transición que incluye la salida de Mario Búcaro -excanciller de Guatemala- del puesto de director ejecutivo.

La relocalización de la sede es una decisión tomada “con firmeza, responsabilidad y con el futuro a largo plazo de la organización como prioridad”; además, la compañía insiste en su compromiso con “la integridad institucional y la protección de su legado” de 74 años.

Las polémicas de Raúl Rocha y Anne Jakrajutatip, dueños de Miss Universo

Además de la investigación de la FGR, Rocha ha sido acusado -aunque sin pruebas- de favorecer a la tabasqueña Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo, la cual celebró su edición 74 en Bangkok el pasado 21 de noviembre.

Detrás de estos señalamientos de supuesto fraude está el compositor franco-libanés Omar Harfouch, quien también amenazó con emprender acciones legales contra la MUO por presuntos delitos como “fraude, abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato, conflicto de intereses y daños morales y reputacionales”.

A ello se suma que, a finales de noviembre, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, la copropietaria del otro 50% de Miss Universo, en relación con un supuesto caso de fraude por valor cercano a un millón de euros, que no guarda relación con el reciente triunfo de Bosch.

La orden fue emitida por no comparecer en un caso penal, según confirmó entonces a EFE el tribunal de Bangkok South Kwaeng, encargada del proceso, sin agregar más detalles al respecto.