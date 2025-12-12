¿Fátima Bosch en ‘La Casa de los Famosos México’? Productora Rosa María Noguerón le hace ‘invitación formal’

La productora Rosa María Noguerón invitó a Fátima Bosch a participar en 'La Casa de los Famosos México'.

¿La Miss Universo 2025 Fátima Bosch en ‘la casa más famosa de México’? Esta idea no es tan descabellada para Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, quien le hizo una invitación a la reina de belleza.

Más allá de que acuda a visitar a los habitantes de la cuarta temporada (ya confirmada) del reality show, la productora espera que sea una de las participantes, pues considera que ‘tiene mucho para dar’.

Después de su coronación como Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch recibe esta ‘invitación formal’ de Noguerón para la próxima temporada del reality, a realizarse en 2026.

Productora de ‘La Casa de los Famosos México’ invita a Fátima Bosch

Durante un encuentro con medios en el evento de entrega del Micrófono de Oro 2025, la productora de La Casa de los Famosos México respondió a la posibilidad de invitar a Fátima Bosch Fernández al programa, por lo que se dijo encantada de que la reina de belleza estuviese en los foros de Televisa.

La productora Rosa María Noguerón está detrás de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Cuartoscuro/Edgar Negrete) (Edgar Negrete Lira)

“Nos encantaría. Fátima, si nos estás viendo, estás invitada a formar parte de La Casa de los Famosos (…) te dejo mi teléfono y le dices que me llame”, expresó feliz la productora de televisión.

Su ‘tirada’ va más allá que la de una simple invitada a alguna gala; Noguerón quiere que Bosch Fernández sea participante del reality show.

¿Por qué a Rosa María Noguerón le gustaría invitar a Fátima Bosch a ‘La Casa de los Famosos México’?

Para la polémica Rosa María Noguerón, que participe la ganadora del certamen de belleza más importante del mundo en su programa, sería de mucha importancia.

Al obtener la corona de Miss Universo 2025, Rosa María considera que la hija de Bernardo Bosch Hernández es una persona que tiene tanto que decir, por lo que decidió hacer la invitación formal a través de un video que ya se viralizó en redes sociales.

“Fátima, esta es una invitación formal para que estés en La Casa de los Famosos, cuarta temporada. Te vas a divertir, la vas a pasar increíble; tú tienes tanto que decir, tanto qué inspirar… así que acá te esperamos”, sentencia la productora.

¿Fátima Bosch podría participar en ‘La Casa de los Famosos México’?

A dos días de la ‘invitación’, Fátima Bosch no respondió a Rosa María Noguerón, pero en redes sociales aseguran que la reina de belleza tabasqueña no aceptaría por diferentes situaciones.

Una de ellas son sus compromisos como Miss Universe, que incluyen viajes alrededor del mundo, conferencias, eventos altruistas y más, mismos que tiene hasta que haya una nueva reina.

A estos se le suma FABOFE, marca de Fátima Bosch, con la que también realiza colaboraciones, por lo que sería poco probable que acepte la invitación al reality show.

‘La Casa de los Famosos México 4′: Esto sabemos de la cuarta temporada

Aunque en las últimas temporadas La Casa de los Famosos México generó polémica por distintas situaciones relacionadas con sus participantes, se confirmó en octubre pasado una cuarta temporada; todavía no hay fecha de emisión.

Rosa María Noguerón, productora de 'La Casa de los Famosos México', junto a los finalistas de la temporada 3 del reality show. (Foto: Ricardo Díaz/El Financiero)

Lo que es una realidad, es que Rosa María Noguerón quiere ‘superarse a sí misma’, y por eso busca que la próxima edición se mantenga con invitados diversos.

“Por los números y el éxito, confirmamos una nueva temporada, aunque cada vez es más difícil porque buscamos superar nuestros propios números, por eso buscamos un casting diverso, con gente divertida, encantadora y que se robe los corazones de la audiencia”, declaró en una conferencia de prensa.

La lista de participantes todavía no se confirma; se espera que en los próximos meses haya noticias al respecto.