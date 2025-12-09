‘No tengo ninguna demanda’: Fátima Bosch niega proceso en Tailandia iniciado por Nawat tras Miss Universo

Fátima Bosch niega que Nawat Itsaragrisil la demandara, además de que pide, dejen de preguntarle por la polémica de Raúl Rocha.

La Miss Universo 2025 Fátima Bosch busca un ‘alto’ a todos los señalamientos en su contra, y es por eso que niega otra vez que exista alguna demanda en su contra, interpuesta por el empresario Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en Tailandia.

Recordemos que, en los primeros días del certamen, la polémica se desató después de que Nawat Itsaragrisil llamó ‘tonta’ a Fátima Bosch en un evento donde había otras concursantes y del cual se retiró la mexicana, quien pidió respeto para ella y las demás representantes.

Desde entonces, la polémica no para, y ahora se le cuestionó recientemente a Bosch Fernández por los problemas legales de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universe Organization (MUO) y su polémica con Itsaragrisil, quien presuntamente la demandó.

Fátima Bosch asegura que Nawat, director de Miss Universo Tailandia, no la demandó

Como parte de sus actividades en Miss Universo 2025, la mexicana acudió al programa Pica y se Extiende de Telemundo, en el que preguntaron por la supuesta demanda que interpuso Nawat Itsaragrisil en su contra.

“No tengo ninguna demanda y de ese tema la verdad no quisiera hablar. Yo no he difamado a nadie, no he dicho nada que no sea verdad. Lo que sí opino es que este es un tema que (…) hay que darle vuelta a la hoja, porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar”, expresó la Miss Universo.

La denuncia de Nawat es derivada de la discusión que tuvo el tailandés con Fátima Bosch previo a la coronación de Miss Universo 2025. (Foto: Pexels/ Cortesía Miss Universo)

Esto a raíz de que la semana pasada se dio a conocer que, presuntamente, Nawat demandó a Fátima Bosch tras su triunfo en Miss Universo 2025 por supuesta difamación.

¿Por qué demandó Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch?

“Cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios”, explicó la organización de Miss Universo Tailandia en un comunicado, pues la modelo mexicana compartió su versión en distintos medios nacionales e internacionales.

La organización asegura que la difamación contra Nawat sirvió a la hermana de Bernardo Bosch Jr. para beneficio propio dentro del concurso de belleza, pues su actuar supuestamente fue con el objetivo “de destruir la reputación e incitar al odio hacia Nawat”.

Además, "se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley”, en caso de encontrar más actos de difamación cometidos por la reina de belleza, aunque no detallaron cuáles.

Presuntamente, dentro del proceso legal en Tailandia que Itsaragrisil inició después de que ‘borraron’ al tailandés de Miss Universo 2025, sigue “localizar y arrestar a la Sra. Fátima Bosch para que sea procesada conforme a la ley hasta que el caso llegue a su conclusión definitiva”.

Fátima Bosch asegura que Nawat Itsaragrisil no inició algún proceso en su contra. (Foto: EFE/Missuniversepress)

Fátima Bosch detiene preguntas sobre Raúl Rocha Cantú

También la cuestionaron por Raúl Rocha y su imputación a proceso por presunto tráfico de armas, drogas y combustible.

Al respecto, cuestionaron a la tabasqueña y le ponen un escenario hipotético en el que le preguntan si participaría en el certamen otra vez, en caso de conocer toda la polémica que envolvería su coronación.

“El futuro nunca se puede saber más que lo que vives en el presente (…) no tengo nada que ver con esas cosas porque mi trabajo es ser una voz para las mujeres de todo el mundo. Entonces, no creo que se deba relacionar mi participación con los temas que puedan haber externos a mí”, inicia Bosch.

La hija de Bernardo Bosch, relacionado con Pemex, lamenta que el morbo existente en la sociedad lleve a relacionarla con temas que cataloga como irrelevantes cuando su trabajo como Miss Universo va más allá de la polémica.

Después de aquel segmento en el programa de Telemundo, los conductores anunciaron que Fátima Bosch se retiró y canceló otras entrevistas pactadas con la cadena televisiva.