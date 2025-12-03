¿Qué pasará con Fátima Bosch tras denuncia de Nawat? Esto sabemos del caso en su contra en Tailandia

Luego de la pelea que Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch tuvieron en una de las actividades de Miss Universo 2025, el empresario tailandés denunció a la ganadora del certamen de belleza por presunta difamación.

La denuncia fue presentada el pasado 12 de noviembre, una semana antes del final de Miss Universo 2025; sin embargo, fue hasta este miércoles cuando la organización de Miss Universo Tailandia compartió los detalles.

Se trata de un nuevo problema para la ganadora de Miss Universo 2025, quien continúa en polémica tras el certamen de belleza, ya que incluso el músico Omar Harfouch sostiene que existió un presunto fraude en el concurso y que ella es una ‘falsa ganadora’.

Nawat Itsaragrisil vs. Fátima Bosch: ¿Cómo comenzó el conflicto?

En un comunicado, la organización de Miss Universo Tailandia, de la cual es director Nawat Itsaragrisil explicó que la denuncia es derivada de la pelea que se suscitó con la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza.

El conflicto se remonta a inicios de noviembre, cuando todas las participantes de Miss Universo 2025 estaban reunidas. En aquel momento, Nawat confrontó a Fátima por no publicar sobre Tailandia o los eventos que se realizaban.

En un video del momento, se puede escuchar que la mexicana intentó dar su punto de vista, sin embargo, fue interrumpida constantemente y finalmente Nawat llamó a los guardias para que retiraran a Fátima Bosch.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025. (Foto: EFE) (EFE)

“Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”, agregó antes de retirarse del lugar.

Tras la discusión dio algunas palabras a los medios en donde compartió que durante la pelea, el tailandés la había ofendido: “lo que hizo su director no fue respetuoso, él me llamó tonta, porque él tiene problemas con mi organización y eso no es justo”.

¿Por qué Nawat acusó a Fátima Bosch de presunta difamación?

Miss Universo Tailandia afirmó que en ningún momento Nawat llamó ‘tonta’ a la tabasqueña Fátima Bosch, sino que se trató de un malentendido por la manera en la que suenan las palabras en inglés, tal como argumentó Itsaragrisil en su momento.

“Nawat Itsaragrisil nunca llamó ‘tonta’ a Fátima Bosch. Lo que dijo fue ‘daño’, lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado”, afirmaron, lo que presuntamente sabía la actual reina de Miss Universo.

“Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con Nawat Itsaragrisil (...) Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios”, compartió la organización.

Tras la denuncia, Nawat solicitó localizar y posteriormente aprehender a la mexicana. (Foto: EFE/ Pexels)

Dado que supuestamente Nawat no insultó a la mexicana, aseguran que las declaraciones de Fátima Bosch son consideradas como difamación, en especial debido a que la diseñadora de modas siguió difundido esta versión.

“Continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio”, indican, por lo cual, finalmente el 12 de noviembre el director de Miss Universo Tailandia procedió penalmente.

¿Qué dice la demanda de Nawat contra Fátima?

En los documentos de la demanda explican que las declaraciones que realizó la hija de Bernardo Bosch Hernández afectaron directamente a Nawat, quien comenzó a ser visto de manera negativa dentro de los certámenes de belleza.

En especial, debido a que tras la discusión, algunos socios comerciales y patrocinadores dejaron de tener confianza en la gestión que hace el tailandés en eventos de belleza y a su vez, esto lo puede llevar a perder contratos y colaboraciones: “daños cuyo valor exacto no puede evaluarse de inmediato”.

“Fátima Bosch no solo distorsionó los hechos en su entrevista para acusar al Sr. Nawat, sino que también utilizó palabras y contexto claramente destinados a incitar al odio y crear división”, agrega la denuncia, compartida por Miss Universo Tailandia.

En el comunicado, también acusan a Bosch de presuntamente tener la intención de “destruir la reputación e incitar al odio en contra de Nawat”, lo que afirman ha provocado efectos negativos en el empresario.

“Esto le ha causado un daño emocional y psicológico grave”, ya que para él es vital la credibilidad en el medio en el que trabaja, la cual se puso en duda. La denuncia no explica qué es lo que busca ganar Itsaragrisil con la acción legal.

No obstante, la organización de Miss Universo Tailandia afirmó que “si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley”.

¿Fátima Bosch podría ser arrestada tras demanda de Nawat?

Por ahora se desconoce qué sucederá en el caso específico de Fátima Bosch, debido a que en la denuncia explican que un representante legal de Nawat Itsaragrisil fue quien presentó la denuncia y solicitó que la mexicana sea buscada.

“Por ello, se ha designado a la Srta. [nombre ocultado en la imagen] como representante para acudir ante los investigadores y presentar la denuncia, solicitando que se proceda a localizar y detener a la señorita Fátima Bosch, para llevarla ante la justicia conforme a la ley hasta la conclusión del caso”, indican.

El Código de Aplicación de la Ley Penal de Tailandia contempla a la difamación como un delito grave en su Artículo 326, en donde afirman que comete esta acción quien “impute algo a otra persona ante un tercero de manera que pueda perjudicar la reputación de otra persona o exponerla a ser odiada o despreciada”.

La difamación se pena con cárcel o una multa en Tailandia. (Foto: Unsplash/ cortesía Miss Universo)

Además, añade que las sanciones para este delito van desde una multa que no excederá de veinte mil baht (equivalentes a 11 mil 454.66 pesos) hasta una pena de prisión, la cual no será mayor a un año; o ambas.

El Artículo 328 añade que si la difamación se hace mediante la publicación de un documento, dibujo, pintura, película cinematográfica, imagen o letras hechas visibles por cualquier medio (...) o mediante la radiodifusión, difusión de imágenes o propagación por cualquier otro medio, las sanciones aumentan.

En estos casos, la persona que fue encontrada culpable será sancionada con hasta dos años de cárcel o una multa máxima de doscientos mil baht (es decir 114 mil 546.62 pesos).