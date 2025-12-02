‘Si no tienes pruebas, no alces la voz’: Fátima Bosch defiende a Rocha Cantú, ‘no se ha probado nada’

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025, reaccionó a las polémicas que envuelven a Raúl Rocha Cantú. (Foto: Miss Universe Press/AP)

Fátima Bosch, mexicana ganadora de Miss Universo 2025, defendió a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen internacional que es investigado por la FGR en México por presunto tráfico de armas, drogas y combustible.

En una entrevista con Telemundo, la tabasqueña Fátima Bosch comentó el caso del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha: “No se ha probado nada. Cuando alzas la voz es muy fácil pero si no tienes pruebas y no tienes fundamentos, es mejor que no la alces”.

La misma opinión le mereció lo relativo a su padre, Bernardo Bosch —investigado por la FGR anteriormente—, pues recordó que no hallaron ilícitos en su accionar como funcionario de Pemex.

“De mi papá igual se dijeron muchas cosas”, dijo la reina de belleza mexicana. “Ni ahorita ni nunca van a poder tener pruebas”, condenó.

Fátima Bosch aclaró que no renunciará a la corona de Miss Universo 2025, pese a polémica. (Miss Universe Press)

Se conocieron el día de la coronación: Fátima Bosch aclara relación de su padre con Rocha Cantú

Bosch, ganadora supuestamente anticipada por Rodrigo Goytortua, aclaró la supuesta relación del acusado Raúl Rocha Cantú con Bernardo Bosch Hernández. De antemano, negó de cualquier forma que su padre le compró la corona de Miss Universo 2025.

“Me da muchísima risa porque hay tanta falta de desinformación (sic) en los medios y no puede ser que, nosotros, como Generación Z, nos demos cuenta más rápido de esto que no es verdad y no porque digan muchas veces una mentira se convierte en realidad”, desarrolló.

Según la reina de belleza, Rocha Cantú y Bosch Hernández no se conocían hasta el día que ella se coronó en el certamen nacional Miss Universo México 2025. “Mi papá y el licenciado se conocieron el día en que yo gané Miss Universo México, ‘saludo y adiós’”, aclaró.

La mexicana Fátima Bosch fue coronada como la ganadora de Miss Universo 2025 en Tailandia. (EFE)

Pese a las polémicas, Fátima Bosch no renunciará a su corona

El recorrido de Fátima Bosch hasta la corona de Miss Universo no ha sido sencillo. En el certamen nacional, solo 4 compañeras la felicitaron; el resto, denunció que había favoritismo de antemano para que ella fuese la elegida.

Después, llegó la polémica con el productor Nawat Itsaragrisil, quien fue acusado por Fátima Bosch de llamarle ‘tonta’ en los primeros días del certamen de belleza en Tailandia.

Más recientemente, Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo que renunció días antes de la final, denunció irregularidades por parte del actuar de la organización para elegir a Fátima Bosch.

Y, en las últimas horas, Rodrigo Goytortua Ortega, exCEO de Miss Universo México aseguró que sabía que la mexicana sería la ganadora por un supuesto “intercambio de favores” entre Rocha Cantú y Bosch Hernández.

En este contexto, Bosch se considera como legítima ganadora y no renunciará a su título: “Yo me merezco esta corona y yo me merezco esta banda. Es muy injusto que hagan eso. Tengo 25 años, nunca había estado en este ambiente. Claro que me duele, porque atacan a mi familia y a mí”.

La reina de belleza, asimismo, quiere quedar al margen de los posibles delitos que atribuye la FGR a Rocha Cantú o problemas legales de la organización.

“A mí, todos esos temas legales, no me corresponden. Yo soy Miss Universo, soy la voz de las mujeres del mundo y a mí lo que me corresponde es que no politicen mi participación”, sentenció.