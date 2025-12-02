‘La Pijamada Viral’: ¿De qué trata y dónde ver el reality 24/7 de Aldo de Nigris?

No fue suficiente con ganar La Casa de los Famosos México; Aldo de Nigris ahora hizo La Pijamada Viral, su propio reality show en formato 24/7, mismo que ya inició con diferentes influencers y celebridades de Internet.

Este comenzó el pasado 1 de diciembre, y aunque solo durará unos días, causó furor en redes sociales. Incluso, hay algunos que ya tienen a su participante del reality show y muestran activamente su apoyo.

La incursión de Aldo Tamez de Nigris no solo como creador de contenido, sino como productor de su propio programa en Internet, lo llevaron a colaborar con empresas como Viralink.

¿Qué es ‘La Pijamada Viral’?

Se trata de un reality show en el que nueve participantes (incluido el sobrino de Poncho de Nigris) conviven en una casa y se enfrentan a diferentes retos nocturnos, algo que lo distingue de otras producciones como La Casa de los Famosos, en donde participó.

Para este proyecto, Aldo cuenta con el apoyo de algunos patrocinadores, y las dinámicas que realiza ponen a prueba la destreza de sus participantes.

A diferencia de otros programas y gracias a la corta duración, los eliminados serán por día, lo que le da un toque de ‘adrenalina’. La ‘acción’ llega en la noche para hacer honor al nombre de ‘pijamada’.

Similar a otros programas del formato, como La Casa de los Famosos o Big Brother, este tiene una ‘jefa’, que es quien anuncia eliminados, da instrucciones e interviene en diversas situaciones. Cuenta con un formato 24/7, así que puedes ver a los participantes a cualquier hora.

Participantes de ‘La Pijamada Viral’

En esta primera temporada de La Pijamada Viral, son 11 figuras públicas aquellas que participan. Muchas son regiomontanas y cercanas a De Nigris, lo que aporta un toque de familiaridad al asunto.

Los participantes de este reality show en Internet son:

Aldo de Nigris (Anfitrión y participante)

Andrea de Nigris

Leticia Guajardo ‘Doña Alegría’

Dua Lupita

Edu Saenz

Javier Muñoz

Leonardo Leal Cantú

Frida Barba

Ramón Villa

Fer Arriela (llega el 2 de diciembre)

(llega el 2 de diciembre) ‘Señora Católica’ (llega el 2 de diciembre)

Eliminados de ‘La Pijamada Viral’ HOY

Hasta ahora, solo uno de los participantes fue eliminado. La dinámica para determinar quién se va y quién se queda se basa en los comentarios que hace el público a través de la transmisión oficial. La lista de eliminados es:

Federico Del Real (primer eliminado, 2 de diciembre).

No hay una hora en específico para anunciarlo, pero es por la tarde cuando se anuncia a la persona que sale del reality de Internet.

Transmisión en vivo: ¿Dónde ver ‘La Pijamada Viral’ de Aldo de Nigris?

Si quieres ver el reality show de Aldo de Nigris puedes hacerlo completamente gratis desde su canal de YouTube, donde varias cámaras muestran en tiempo real lo que ocurre con participantes como la mamá de Poncho de Nigris.

En las redes sociales de La Pijamada Viral y de Aldo también puedes seguir los momentos más relevantes del programa, que promete entretenimiento sano y sin rivalidades, como en otros programas.

Al transmitirse por YouTube, la audiencia puede comentar en tiempo real su opinión, algo que acerca más al reality con su público, quienes a la vez hacen sugerencias y apoyan activamente a su participante favorito.

¿Cuánto tiempo durará ‘La Pijamada Viral’?

La transmisión del programa comenzó este 1 de diciembre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México), y termina el próximo 5 de diciembre, que será cuando se proclame al ganador o ganadora.

En los próximos días se darán detalles del horario para ver la final, así que mantente al tanto en las redes sociales.