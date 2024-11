Mamá de Poncho de Nigris va por Pensión del Bienestar y el influencer reacciona: ‘Que cobre lo de mi papá’

Leticia Guajardo, la mamá de Poncho de Nigris, el conductor de televisión, se ha unido a los famosos que cobran la Pensión del Bienestar para las personas adultas mayores, ya que fue fotografiada después de cobrar este apoyo social.

La mamá del exintegrante de La Casa de los Famosos México fue captada al salir de una de las sucursales del Banco del Bienestar, en donde las personas pueden acudir a retirar el apoyo económico de 6 mil pesos bimestrales.

Poncho de Nigris defendió a su mamá de las críticas y elogió que Leticia acuda por la Pensión del Bienestar, a pesar de que se ha distanciado de ella en los últimos meses. (Foto: Especial El Financiero) (Instagram / @ponchodenigris)

A través de este, el Gobierno de México busca mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores; sin embargo, Leticia Guajardo recibió algunas críticas, luego de que la fotografía fue difundida.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre su mamá?

Luego de que la fotografía se volvió popular en redes sociales, Poncho de Nigris la compartió en su cuenta de X, antes Twitter, e indicó que su mamá es una persona muy inteligente al acudir por este apoyo social.

Esto debido a que además de la Pensión del Bienestar, Leticia Guajardo recibe dinero por parte del conductor de televisión: “Mi mamá es la mejor. Aparte como quiera la mantengo, pero no deja ir una (oportunidad). ¡Buena, mamá!”, escribió en sus redes sociales.

En otra publicación, el exintegrante de Big Brother volvió a elogiar a su mamá e incluso bromeó, al decir que Leticia Guajardo debería considerar inscribir al papá de Poncho de Nigris en la Pensión del Bienestar.

Poncho de Nigris elogió a su mamá por acudir a cobrar su Pensión del Bienestar, debido a que este podría ser un ingreso adicional, pues aseguró que él se encarga de mantener a sus padres. (Foto: Captura de pantalla)

“¡Qué hermosa mi mamá! Que cobre lo de mi papá también, todavía está vivo. ¡Alegría!”, agregó el famoso en su publicación y compartió algunos tuits en donde los internautas defienden que Leticia acuda por el apoyo económico.

Esto debido a que la Pensión del Bienestar es un derecho constitucional que fue instaurado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el único requisito para recibirlo es tener de 65 años en adelante.

Además de Leticia, otra persona famosa que acudió por su Pensión del Bienestar fue Carlos Bonavides, actor conocido por interpretar el papel de Huicho Domínguez, e incluso presumió ser beneficiario de este programa social.

Poncho de Nigris dijo que su mamá debería considerar inscribir en el programa social a su papá para que él también reciba los 6 mil pesos bimestrales. (Foto: Instagram / @ponchodenigris)

“Señoras y señores, estoy en el Banco del Bienestar, vine a cobrar la ayuda que me da Morena”, comentó el famoso, quien pidió dejar de criticar la cantidad de dinero que se brinda.

“Claro, los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”, dijo el actor de El premio mayor, quien además lanzó un comentario en contra del expresidente Ernesto Zedillo.

¿Cómo es la relación de Poncho de Nigris con su mamá?

Aunque Poncho de Nigris utilizó sus redes sociales para elogiar a su mamá, la relación que tiene con Leticia Guajardo ha sido complicada este año, ya que incluso iniciaron el 2024 con una fuerte pelea durante una transmisión en vivo.

Luego de la polémica, en donde incluso estuvo involucrada Marcela Mistral, la influencer y esposa de Poncho de Nigris, el famoso compartió que decidió tomar distancia de su mamá.

“No les va a faltar nada (...) les voy a resolver los problemas, pero yo no me voy a meter en pedos con gente que quiere estar emproblemada, yo eso sí no y esa fue la decisión que yo tomé con mi mamá, decidí alejarme porque me baja la energía”, dijo Poncho de Nigris en un video que compartió en TikTok; sin embargo, se desconoce si aún mantiene este distanciamiento.