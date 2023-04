Sergio Defassio: De telenovelas como ‘El Premio Mayor’ a ser taxista en pandemia

La mañana del 18 de abril murió el actor Sergio Defassio a los 70 años, quien contaba con cerca de 4 décadas de trayectoria artística en cine, teatro y televisión mexicana gracias a su participación en telenovelas como El premio mayor (1995).

La información fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quienes mandaron sus condolencias a sus familiares.

Sergio Defassio murió a los 70 años. (Foto: Instagram @andactores)

¿Quién fue Sergio Defassio?

El nacido en Puebla en 1952 tuvo personajes en más de una decena de telenovelas que incluyeron títulos como Soñadoras (1998), Porque el amor manda (2012), Clase 406 (2003), Amigas y rivales (2001), Mi corazón es tuyo (2014), Vecinos (2005), La fea más bella (2006) y Corazón Guerrero (2022).

En teatro fue parte de créditos como El Tenorio de la risa y su nombre también apareció en el cine con películas como:

The Juniors y la fórmula Imperial (2021)

(2021) Salud, dinero y amor (2000)

(2000) De pulquero a millonario (1982)

(1982) Seis veces cien (1978).

En medio de la pandemia por COVID-19 se postuló en la Comisión de Honor y Justicia en la ANDA -que le ofreció en 2016 una medalla por sus 25 años de trayectoria-, aunque la falta de oportunidades lo obligó a trabajar como taxista para pagar sus gastos; se ofreció a amigos, familia y quienes lo contactaran en redes sociales.

“Habemos gente que estamos al día. Toda mi vida he sido actor y es difícil hacer otra cosa cuando ya tienes más de 60 años. Sé manejar un coche estándar, mi carro, y doy servicios. No es un trabajo fijo para mí, lo es mientras pasa esta situación”, contó a Notimex.

Sin embargo, tras sus intervenciones recibió depósitos que lo ayudaron a crear una reserva, según él debido a su carisma. Cuando no lo necesitaba, afirmó que ayudaba a su grupo de comediantes. “Dicen que los mayores ya no tenemos oportunidades en la vida y no, todavía nos queda mucho por vivir”, agregó.

Sergio Defassio tendrá un homenaje en Casa Prim. (Foto: Twitter @TvsEspectaculos)

Las enfermedades de Sergio Deffasio

El también comediante fue visto públicamente por última vez en el funeral de Xavier López ‘Chabelo’. Además de padecer diabetes, enfrentó un tumor cerebral maligno que le fue diagnosticado en 2019 a raíz del cual se sometió a ocho operaciones en la cabeza; entonces aseguraba que de repente sentía mareos al levantarse.

De acuerdo con su amiga Diana Golden, estaba hospitalizado porque le acababan de poner un marcapasos antes de sufrir un infarto fulminante, dijo a TVNotas. Según Televisa, se le realizará un homenaje este 19 de abril en la sala 9 de la Casa Prim.