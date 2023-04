Paquita la del Barrio: ¿Qué enfermedad le dificulta caminar y la aleja de los escenarios?

Paquita la del Barrio cumplió 76 años este 2 de abril, en medio de una emotiva despedida de los palenques en la Feria del Caballo Texcoco 2023, el escenario donde actuó por primera vez en 1984, debido a varios problemas de salud que la alejan de esos escenarios.

Durante su último concierto en palenques, la intérprete de ‘Rata de dos patas’ estuvo sentada en un sillón que era movido por un par de asistentes para que todo el público pudiera verla, en cierto momento se animó y se puso de pie para bailar brevemente.

Paquita la del Barrio celebró su cumpleaños en su último palenque. (Foto: Instragram / paquitaoficialb).

“Me da pena presentarme así, pero no les podía fallar agradezco su cariño y amor, sigan orando por mí”, dijo la cantante, “Como pude les cumplí. No me gusta trabajar así, pero la vida es así, la vida nos cobra todo... Muchas gracias por haberme acompañado, desde 1947 hasta el 2023, pero sus aplausos esos los traigo aquí, esos se van conmigo hasta la tumba”.

¿Qué enfermedades tiene Paquita la del Barrio?

Ciática

La salud de Francisca Viveros Barradas ha sido complicada últimamente, incluso ha tenido que usar silla de ruedas y dar conciertos sentada; además, sus malestares han hecho que cancele varios shows.

Hace dos años tuvo una trombosis pulmonar que la llevó a terapia intensiva, aunque se recuperó luego comenzó a tener más padecimientos. Desde inicios de 2022, cuando anunció la suspensión de un show en Moroleón, reveló que tiene fuertes dolores en el nervio ciático.

El 11 de febrero de 2023 también tuvo que cancelar una presentación junto a la banda El Recodo en la alcaldía Cuauhtémoc debido a que fue medicada por fuertes dolores de ciática y los medicamentos le causaron efectos secundarios como somnolencia.

Paquita la del Barrio anunció que se retira de los palenques. (Foto: Instagram / @paquitaoficialb).

Según anunció en un encuentro con medios de comunicación su asistente Francisco Torres, luego de ello la artista estaba fuera de peligro, pero sería sometida a una resonancia magnética.

Torres había anticipado a inicios de marzo, durante una conferencia de la Feria de Texcoco, que la cantante se alejaría de los escenarios por indicaciones de los médicos, ya que se someterá a un tratamiento para mejorar su estado de salud:

“Ha sido muy difícil el saber que le cuesta caminar. Poco a poco hemos ido implementado el perderle el miedo a la silla de ruedas, el llegar al escenario en la silla de ruedas, poco a poco ha perdido el miedo a esto y bueno, lo que nosotros tratamos es de que ella entienda... Es que el público lo entiende, que su voz sigue intacta y que lo que ella transmita al público, así sea sentada, es lo que más importa en este momento”.

Según Mayo Clinic, la ciática es un dolor que recorre el trayecto del nervio ciático, el cual abarca la parte baja de la espalda, pasando por las caderas y los glúteos, hasta llegar a cada pierna.

Esto ocurre cuando una hernia o el crecimiento de un hueso ejerce presión sobre el nervio y causa:

Inflamación

Dolor leve a agudo que se puede sentir como una descarga eléctrica o una sacudida .

. Entumecimiento en la pierna afectada.

“Las personas que presentan una ciática grave y debilidad significativa en las piernas o cambios en el intestino o la vejiga podrían necesitar cirugía”, dice dicho sitio.

Paquita la del Barrio ha cancelado varios conciertos. (Foto: Instagram @paquitaoficialb)

Úlcera estomacal

Su representante también mencionó en aquella conferencia que Paquita tenía una úlcera que requería tratamiento con oxigenación y mucho descanso:

“Mal comía, no dormía sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana. Traía mucho ese desequilibrio, últimamente estaba comiendo muy poco, traía por ahí ‘ulcerita’, entonces el doctor nos manda un tratamiento por un mes, en el cual se incluye oxigenación 24 horas y eso es parte de que ayude en todo, todo ese descanso que ella está tomando”.

Según Torres, ella se mantiene de buen ánimo: “Se ríe, dice ‘entre más me maten, más vida voy a tener’. Lo toma por el lado amable, pero sí es algo que a veces nos llega a complicar, incluso con familia o amigos de ella”.