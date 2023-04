Piqué habla del ‘hate’ que ha recibido tras separación con Shakira: ‘No me importa nada’

A casi un año de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, el exfutbolista habló sobre todos los comentarios negativos que se han vertido sobre él en redes sociales gracias a que su ruptura se dio por una infidelidad de él con Clara Chía Martí, que actualmente es su novia.

En una entrevista con Gerard Romero para su canal de Twitch ‘Jijantes’, el presidente de la Kings League expresó que no le importan los malos comentarios sobre su persona, y dijo algo que algunas personas en redes sociales tildaron de xenofobo ya que hace referencia al origen de la colombiana.

“Yo con el tema que he pasado el año pasado (la ruptura), mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades y no me importa nada”, señaló en un primer comentario.

Piqué se mostró indiferentes a todos los comentarios en su contra. (Foto: Mexsport / David Leah)

A su argumento, agregó que parte de no darles importancia le brinda paz mental, pues no es sano que todos los comentarios negativos afecten su estado emocional.

“¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots, mentalmente esto es muy sano porque si le das importancia a cada comentario estás muerto. Tú no puedes controlar lo que la gente haga, tú puedes controlar lo que tú puedes hacer, y lo que tienes que hacer es vivir tu vida”, dijo.

Gerard Piqué se dijo decepcionado de la sociedad y reflexiona sobre toma de desiciones

En la misma plática, Piqué señaló que se siente decepcionado de la sociedad gracias a los comentarios que hacen, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, reafirmó que todo lo que se diga de él es algo que no le interesa.

“Estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad en sí, yo intento vivir mi vida y ya, ha llegado un punto en que soy indiferente absolutamente a lo que diga la gente y me da completamente igual, de verdad te lo digo”, aseguró.

También explicó que cada quien toma las decisiones que cree son correctas en ese momento para sí mismo, aunque no a muchos les parezca.

“Hemos nacido para vivir nuestra vida, nacemos y escogemos lo que queremos en todo momento y cada uno decide lo que cree es mejor para él y lo que le gusta más, puede que haya gente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me da igual”, agregó.