‘Llévame en tu bicicleta’: Así se despidió Shakira de Barcelona para mudarse a Miami

“Pero las cosas no son siempre como las soñamos”, escribió este fin de semana la cantante Shakira en una historia de Instagram en la que se le ve desde un avión, “a veces corremos pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

En redes sociales, han aparecido videos que muestran a la prensa española y fanáticos con pancartas afuera de la mansión de Shakira para despedirla, le obsequiaron peluches y flores.

Asimismo, en un clip se puede observar a la colombiana llegar al aeropuerto sosteniendo de cada mano a sus dos hijos. Los reporteros que abordaron a Shakira le desearon un buen viaje y la colombiana se despidió de Barcelona con un beso al aire.

La cantante publicó en redes sociales una fotografía de Barcelona y un mensaje en el que explicó de que trata el nuevo capítulo de su vida personal.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió la colombiana quien también agradeció a sus fanáticos españoles por el apoyo recibió.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado, siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.

A principios de junio de 2022, Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación tras 12 años de compartir una relación amorosa.

La colombiana se fue a vivir a Barcelona desde 2011 y había expresado su deseo de irse a vivir a Estados Unidos, aunque no se había logrado concretar la mudanza debido a una serie de obstáculos.

De acuerdo con EFE, Shakira y sus dos hijos se instalarán en Miami tras las vacaciones de Semana Santa, un traslado que la colombiana notificó personalmente a su expareja Gerard Piqué.

Shakira publicó un mensaje de despedida en redes sociales. (Foto: Instagram / @shakira)

¿Por qué se pospuso la mudanza de Shakira a Estados Unidos?

En noviembre del año pasado, Shakira y Piqué llegaron a una acuerdo por la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milan.

Según el convenio, cantante podía trasladarse con sus hijos a Estados Unidos una vez que finalizaran las vacaciones navideñas, algo que no ocurrió debido al empeoramiento de la salud del padre de Shakira.

La cantante no había podido emprender su viaje a Estados Unidos por el estado de salud de sus padres: su madre Nidia del Carmen Ripoll fue hospitalizada de emergencia por trombosis en marzo y su padre William Mebarak también había estado en el hospital luego de problemas de salud.

Según fuentes confirmaron a EFE, el jueves pasado, los médicos de la clínica Teknon en la que está ingresado William Mebarak dijeron a Shakira que no podían operar a su padre, tal y como era el deseo de la cantante, por lo que tomó la decisión de no retrasar más su salida de Barcelona.

En ese momento, Shakira contactó con los responsables de los centros escolares de Barcelona, donde ahora estudian sus hijos, y el elegido de Miami, para consultarles sobre la conveniencia de realizar el traslado en este momento del curso.

Tanto desde Barcelona como desde Miami enviaron cartas a la cantante en las que señalan que no hay ningún problema para el traslado de los niños -Milan, de 10 años, y Sasha, de 8- y que además hacerlo tras el periodo de vacaciones de Semana Santa podía servir de ayuda en el cambio y posterior adaptación.

Asimismo, los responsables del colegio de Barcelona apoyaron la mudanza a Miami porque en los últimos meses los menores han mostrado signos de angustia debido a la presión de los paparazzi.

Con las opiniones profesionales a favor fue cuando Shakira, personalmente, llamó a Piqué para explicarle las razones para realizar el traslado en este momento, según las mismas fuentes.

El pasado 31 de marzo, el medio español Vanitatis compartió que la cantante colombiana viajaría a Estados Unidos este fin de semana para comenzar los preparativos de su nuevo hogar.

Con información de EFE