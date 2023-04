Ashton Kutcher y Mila Kunis dejarán sin herencia a sus hijos y explican la razón

“No voy a crear un fideicomiso para ellos”, afirmó en una entrevista Aston Kutcher para el programa Armchair Expert en 2018. Las declaraciones del actor del Efecto Mariposa han revivido esta semana en internet gracias al posteo de Pop Thingz, un sitio web dedicado a los espectáculos y cultura pop.

Mila Y Ashton Kutcher han declarado en varias ocasiones que no heredarán la fortuna millonaria a sus hijos. (Foto: Twitter @ThePopTingz)

Las declaraciones del Kutcher se complementaron con los comentarios que Mila Kunis realizó en 2021 para E! News. En dicha entrevista la actriz de El Cisne Negro argumentó que tanto ella como Ashton quieren que sus hijos crezcan por sus propios medios y no apoyados en la comodidad de una herencia.

Asimismo destacó el deseo de que los niños tengan los medios suficientes para desarrollarse y aportar algo al mundo.

“Espero que mis hijos sean personas con recursos que puedan ser contribuyentes a la sociedad. Todo lo demás es lujo”, apuntó.

¿Por qué Mila Kunis y Ashton Kutcher no heredarán la fortuna a sus hijos?

Los actores destacaron en sus respectivas entrevistas que su hija Wyatt, de ocho años, y su hijo Dimitri, de seis, ya tienen una vida privilegiada y que, pese a la educación que les proporcionan, los pequeños no se percatan de que su experiencia no es universal.

Kutcher comentó en la entrevista de 2018 que su fortuna, valuada en aproximadamente 300 millones de dólares, será donada a diversas causas sociales: “terminaremos dando nuestro dinero a la caridad y a varias cosas”, señaló.

No obstante, el actor de Two and a Half Men aclaró que sus hijos tendrán todo su apoyo si deciden emprender un negocio o un proyecto propio.

“Cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen por esperar una herencia”, compartió en la charla el productor.

La pareja se ha posicionada en el medio del espectáculo como una de las más sólidas. Mila y Ashton comenzaron una relación en 2012 y en 2015 se casaron.

Pese a su fama, ambos actores han mantenido lejos de los reflectores a sus dos hijos. No obstante, la relevancia de Kunis, sobre todo en el apoyo de fondos para víctimas de la guerra en Ucrania le ha dado influencia en medios y publicaciones como la revista Time, que la incluyó como una de las 100 personalidades más destacadas del año.

En relación con el tema bélico que aqueja el país de origen de Mila, la pareja ha declarado que intentan mantener al margen de las noticias a sus hijos, sin embargo destacan que no por ello niegan la realidad sobre el conflicto.

“Wyatt y Dimitri saben que algo anda mal en Ucrania y que la gente y los niños están sufriendo”, comentaron para Weekly Us.