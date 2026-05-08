Sheinbaum admite que se reunió con Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO: ‘Hablamos de nosotras’

Sheinbaum confirma que tiene reuniones con la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez.

¿Van a tomar café juntas? La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no ha tenido contacto con Andrés Manuel López Obrador, pero admitió que a quien sí frecuenta es a la esposa del exmandatario, Beatriz Gutiérrez Müller.

“Veo a su esposa de vez en cuando porque la quiero, porque somos amigas de hace tiempo, no porque no tenga comunicación con el presidente López Obrador voy a dejar de ver a Beatriz”, afirmó la presidenta Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 8 de mayo.

Claudia Sheinbaum aseguró que su amistad con la esposa de AMLO viene de muchos años atrás y se remonta a cuando trabajaba en el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, la mandataria no precisó si se refería a cuando ella fue jefa de Gobierno o a cuando dicho cargo lo ocupó el expresidente López Obrador.

Así son las pláticas y encuentros de Sheinbaum con Beatriz Gutiérrez, esposa de AMLO

“Nos conocemos desde el Gobierno de la ciudad, entonces muy de vez en cuando, no es muy seguido, nos hemos llegado a ver y hablamos de nosotras, de la familia, de cómo está, de su trabajo académico, de mi nieto”, contó la presidenta Sheinbaum.

La mandataria no relató cómo o dónde son dichos encuentros, pero confirmó que sí tiene constante contacto con ella.

En distintas ocasiones, la presidenta Sheinbaum se ha referido de forma positiva a Beatriz Gutiérrez al destacar su labor como escritora y académica.

En agosto, Sheinbaum defendió a la esposa de AMLO al acallar los rumores de que había solicitado la nacionalidad española para mudarse a Europa con su hijo.

“Ayer sale en el periódico español de derecha el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió. Yo sabía que ella vive en México, ella vive en México”, reprochó Sheinbaum.

Sheinbaum reitera que no tiene comunicación con AMLO

Al mismo tiempo, Sheinbaum dejó claro que no mantiene comunicación con el expresidente López Obrador por ninguna vía.

“¿Qué comunicación tenemos con el presidente López Obrador? Pues la que tenemos por pertenecer al mismo movimiento. En fin, pero no hay una comunicación con el presidente López Obrador”, detalló la mandataria.

Desde hace una semana, hubo especulaciones sobre si Sheinbaum se reuniría con el expresidente López Obrador durante su gira por Palenque.

Sin embargo, la mandataria negó que hubiera algún ‘encuentro secreto’ entre ambos y precisó que su gira por el sureste ya estaba prevista desde semanas atrás.

“Ya estaba programada la gira a Palenque desde antes. No fue para reunirme con el presidente López Obrador y si lo hiciera, no tendría nada de malo”, dijo Sheinbaum.