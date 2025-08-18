Sheinbaum ‘defiende’ a Beatriz Gutiérrez Müller: ‘Ella vive en México’

La presidenta Claudia Sheinbaum apoyó a Beatriz Gutiérrez Müller luego de las versiones que sugieren que ella y su hijo se mudarían a España. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller ante la versión de que se mudaría a La Moraleja, un barrio exclusivo de Madrid, España.

Durante la conferencia de prensa de este lunes 18 de agosto, la mandataria afirmó que Gutiérrez Müller vive en México y calificó como una mentira la información que circuló después de la publicación de un diario español.

“Ayer sale en el periódico español de derecha el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España, y vean hoy todos los comentócratas criticando. Ya respondió. Yo sabía que ella vive en México, ella vive en México. Ah, pero la mentira”, reprochó Sheinbaum.

Recriminó a los medios de comunicación que dieron cobertura a la supuesta mudanza de Gutiérrez Müller y que, según dijo, no enfocaron los reflectores en que millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema.

Señaló que las publicaciones forman parte de una ofensiva contra su movimiento, pero, a pesar de las polémicas, aseguró que todavía cuentan con el apoyo de la población.

“¿Por qué me refiero a esto? A pesar de una buena parte de los medios, que ni siquiera pueden sacar algo tan extraordinario como que bajaron 13.4 millones de personas de la pobreza entre 2018 y 2024. Eso no es algo bueno para el país porque les duele”, comentó.

¿Qué dijo Gutiérrez Müller sobre la supuesta mudanza a Madrid, España?

La académica Gutiérrez Müller rechazó las afirmaciones del diario ABC de España. Negó que viva en Madrid, aunque la nota no lo da por hecho, sino que plantea la posibilidad de que ocurra.

“Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, escribió en una carta publicada en sus redes sociales.

Gutiérrez Müller atribuyó la publicación a una venganza contra “ya saben quién”, en referencia a su esposo, Andrés Manuel López Obrador.

“Quieren vengarse de ya saben quién, ese lindo señor que logró al menos dos hechos históricos. Por esta manera de ser de los medios, me quieren involucrar. Soy independiente a la política. No estoy en eso”.

Además, insinuó que con el “nuevo Poder Judicial” existirá la opción real de denunciar a los periodistas que retomaron la información del diario español y “que se haga justicia“. Comentarios que provocaron nuevas criticas.