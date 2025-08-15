Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 15 de agosto: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa 'mañanera' desde el Palacio Nacional. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 15 de agosto desde Palacio Nacional.

Como es habitual, presentarán avances de las actividades en el sector Cultural. Además, podría referirse a los comentarios que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que “México hace lo que le decimos”, en medio de las tensiones de la coordinación bilateral para atender el tráfico de drogas y personas por la frontera.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 14 de agosto?

Durante la conferencia de prensa del 14 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la detención de Carlos Treviño, exdirector de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, vinculado con casos de corrupción en el caso Odebrecht.

La mandataria aseguró que el exfuncionario sería deportado a México y enfrentará un juicio, sin embargo, sus abogados negaron que exista una ficha roja o una orden de extradición para Carlos Treviño.

Además, la mandataria celebró la cifra de personas que salieron de la pobreza desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo, con datos del Inegi, entre 2018 y 2024, 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza.

“Es una muestra de que el proyecto de la cuarta transformación funciona y está dedicado a quien menos tiene”, declaró.