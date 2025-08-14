Sheinbaum desconoce alerta de viajes de EU: ‘México es el principal destino de estadounidenses’

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México es el principal destino turístico de los estadounidenses, luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos no viajar a seis entidades y con ello sumar 30 estados con alertas de viaje.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria indicó que los estadounidenses no sólo prefieren viajar a México, sino que un millón de ellos ha elegido al país como su lugar de residencia.

“El principal destino turístico de los estadounidenses es México, bueno, aquí viven cerca de un millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir y bueno aquí, en el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México. Es el principal destino de Estados Unidos, México”, indicó.

El martes, el Departamento de Estado estadounidense emitió una alerta en la que pide a sus ciudadanos NO viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, advirtiendo que en México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos e incluso existe el “el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades”.

La presidenta dijo que las alertas de viaje no son nuevas, sólo que en esta ocasión hacen referencia al terrorismo porque el país vecino declaró a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Campeche y Yucatán son los únicos que quedaron fuera de la lista negra, al registrar bajos índices de delincuencia.

EU declara la guerra a cárteles mexicanos

Cinco meses después de la primera entrega masiva de narcos a EU, el gobierno de México confirmó este martes 12 de agosto el envío —y no extradición— de 26 presuntos criminales, vinculados al narcotráfico, crimen organizado y tráfico de personas.

El movimiento de los capos entre los que se encuentraAbigael González Valencia, cuñado del “Mencho”yServando Gómez alias “La Tuta”, fundador de Los Cabaleros Templarios, formaría parte del trato bilateral entre México y EU para contener lasamenazas arancelarias de Donald Trump.