Mercados ‘sonríen’ sin acuerdo de paz entre Trump e Irán: Wall Street cierra con ganancias

El Nasdaq y el S&P 500 se mantuvieron en niveles récord al comienzo de la semana, a pesar de un estancamiento en las negociaciones geopolíticas, después de que Estados Unidos rechazó la contrapropuesta de Irán con la que se buscaba poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Ello después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la propuesta como “basura” e indicó a periodistas en el Despacho Oval, que ni siquiera terminó de leerla, ya que, de acuerdo con fuentes de Bloomberg, Irán respondió la propuesta de paz exigiendo el levantamiento del bloqueo naval de Washington y el alivio de sanciones, manteniendo al mismo tiempo cierto control sobre el tráfico en el estrecho de Ormuz.

Bajo este escenario, el S&P 500 y el Dow Jones lideraron las ganancias con 0.19 por ciento, mientras que el Nasdaq subió 0.10 por ciento.

Las bolsas en Asia iniciaron la jornada del 12 de mayo con desempeño positivo, apoyadas por un mayor apetito global por riesgo. El Nikkei 225 de Japón avanzó alrededor de 1.20 por ciento en las primeras operaciones, mientras que otros mercados de la región mostraron movimientos moderados.

Juan Sebastián Restrepo, subdirector de Asset Management en Skandia, indicó que en el corto plazo, esperan un comportamiento más volátil y selectivo en la renta variable estadounidense, “el margen para sorpresas positivas es más acotado”, señaló.

Explicó que hacia delante, el comportamiento del mercado estará condicionado por la evolución del conflicto, su impacto sobre la inflación y la trayectoria de las tasas de interés, así como por la resiliencia de las utilidades corporativas, en un entorno donde la dispersión entre sectores seguirá siendo elevada.

Luis Gonzali, vicepresidente y codirector de Inversiones en Franklin Templeton, detalló que el mercado podría seguir operando cierta cautela, “dado que ya hemos pasado por este ciclo en donde se rumora un acuerdo de paz y no sucede, esto termina por no suceder o alguien de alguna de las partes lo desmiente, entonces estaría cauteloso respecto a eso”.

(El Financiero)

El petróleo ‘por las nubes’

La falta de avances en los acuerdos continuó empujando los precios en el mercado internacional de petróleo al alza, a medida que se frustran las expectativas sobre una reactivación del estrecho de Ormuz.

El Brent encabezó las alzas con 3.47 por ciento, a los 104.80 dólares por barril; le siguió la Mezcla Mexicana con 2.83 por ciento, con 102.13 billetes verdes por unidad; y el West Texas Intermediate incrementó 2.78 por ciento, a 98.07 billetes verdes por barril.

Gerónimo Ugarte, economista en Jefe de VALMEX Casa de Bolsa, apuntó que “estimamos que el Brent podría fluctuar en un rango aproximado de 90 a 120 dólares por barril, incorporando episodios de alzas rápidas ante noticias de escalamiento geopolítico”.

No obstante, indicó que siguen sin ver, por ahora, una tendencia estructural sostenida al alza, en la medida en que no se materialice una afectación persistente a la oferta física global. En otras palabras, refirió, el mercado está reaccionando más a riesgos potenciales que a una escasez efectiva, lo que sugiere que los movimientos pueden ser bruscos, pero también reversibles.

En tanto, Juan Trebino, socio de Roland Berger y especialista en energía, resaltó que el mercado energético hoy está menos determinado por eventos puntuales y más por una combinación de geopolítica, transición energética y disciplina de oferta, lo que limita caídas abruptas y sostenidas.

Explicó que el nivel al cual los precios del petróleo se puedan moderar hacia delante, dependerá del nivel de daño que ha tenido la infraestructura de hidrocarburos en la región y a la velocidad que la capacidad que no está produciendo hoy puede ser recuperada. “Eso puede significar precios más elevados, alrededor de 80 u 85 dólares por barril que al inicio del conflicto, por más de un año”, dijo.

El peso mexicano ‘tambalea’

La moneda mexicana arrancó la semana con pérdidas marginales, a medida que se mantuvo un sentimiento de cautela por la falta de acuerdos en Medio Oriente.

De acuerdo con las cifras del Banxico el tipo de cambio se colocó en los 17.1995 pesos por dólar, lo que representó una depreciación de 0.04 por ciento o 0.61 centavos.

Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, detalló que, bajo este contexto, el tipo de cambio muestra señales claras de consolidación por debajo del soporte clave de 17.30 unidades.

Sin embargo, detalló que, no se descarta un rebote al alza dado que la guerra persiste. “El mercado ha aprovechado las cotizaciones por debajo de los 17.20 pesos por dólar para la compra anticipada y toma de coberturas cambiarias”. —Con información de Erick Martínez.