Marco Rubio defiende la designación de cárteles como terroristas: ‘No son simples pandillas’

Marco Rubio sostuvo que a los cárteles de la droga se les tiene que dejar de tratar como pandillas. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: EFE / Cuartoscuro)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, justificó la designación de seis cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, debido a sus capacidades armamentísticas y su control territorial.

Durante una entrevista en EWTN, Rubio aseguró que las organizaciones criminales no pueden ser tratadas como pandillas callejeras, ya que sus operaciones suelen cruzar fronteras y presentan un alto nivel de coordinación.

“No podemos continuar tratando a estos tipos como pandillas callejeras locales. Tienen armas que son como las de los terroristas. En algunos casos tienen ejércitos, controlan territorio, en muchos casos”, afirmó.

Acusó que se trata de empresas criminales que operan desde Sudamérica hasta México, y que al designarlas como terroristas se permite “apuntar” a sus operaciones y utilizar el poder del gobierno de Estados Unidos, incluidas las agencias de inteligencia, para desarticularlas.

Ante este escenario, para el gobierno estadounidense el problema deja de ser una cuestión policial y se convierte en un asunto de seguridad nacional, en el que debe participar el Departamento de Defensa.

“Estos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, el cual no es un gobierno legítimo. No reconocemos el régimen de Maduro como legítimo. Es una empresa criminal. Desde los varios cárteles que operan en México, y entre estos. Están en Ecuador. Están en Guatemala. Está TDA (Tren de Aragua)… que la gente llamaría pandilla callejera, pero de hecho operan como empresas criminales, pero muy bien organizadas”, precisó.

¿Cuáles fueron las recientes acciones del gobierno de EU contra los cárteles?

Después de la entrevista de Marco Rubio, se reveló que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar el uso de la fuerza militar contra los grupos del crimen organizado.

La orden, dirigida al Pentágono, “abre la puerta” a que el Ejército de Estados Unidos realice operaciones directas en mar y en territorio extranjero, según reveló The New York Times.

Aunque esta medida plantea “cuestiones legales” que la administración deberá resolver. De acuerdo con el análisis del diario estadounidense, una de las interrogantes es si se consideraría asesinato en caso de que fuerzas estadounidenses mataran a civiles, incluso si fueran sospechosos de delitos.

“La principal prioridad del presidente Trump es proteger a EU, por lo que tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”, declaró Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, al ser consultada por The New York Times sobre la autorización del uso de fuerza militar contra los cárteles.