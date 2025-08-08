Capturan a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; es miembro del Cártel del Golfo

Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas, fue acribillado la tarde del lunes 4 de agosto. (Cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) capturó a uno de los presuntos implicados en la ejecución de Ernesto Vázquez Reyna, delegado de la colonia en Tamaulipas.

Cuatro días después de los hechos, las autoridades detuvo a Jaret Roberto ‘H’, una de las personas que presuntamente participo en el homicidio de Vázquez. El detenido ya contaba con una orden de aprehensión federal y pertenecería a la facción de ‘Los Metros’, del Cártel del Golfo.

En un comunicado, la FGR reveló que el sospechoso se ocultaba en un centro de rehabilitación en Reynosa, donde las autoridades encontraron armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

Según las autoridades, fue gracias a información que encontraron en el celular del sospechoso que pudieron establecer la participación directa de Jaret con los hechos y la relación con el grupo delincuencial que opera en Tamaulipas.

“Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de Los Metros, facción del denominado Cártel del Golfo, que es uno de los principales responsables del huachicol fiscal en esa zona”, se lee en la tarjeta informativa.

¿Cómo ocurrieron el asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas?

El ataque al delegado de la Fiscalía en Tamaulipas ocurrió por la tarde del lunes 4 de agosto, cuando se desplazaba en su camioneta sobre el bulevar Hidalgo, a la altura de Loma Real de Jarachina Sur, en Reynosa.

Hombres armados a bordo de una camioneta presuntamente arrojaron una granada a la unidad del funcionario federal y provocaron que se incendiara.

El fiscal Ernesto Vásquez Reyna logró salir de la unidad aturdido, pero otra camioneta se acercó y pistoleros le dispararon, provocándole la muerte; desatándose después balaceras y bloqueos en varios sectores del municipio.

Ese mismo lunes, arribaron al municipio, personal de la FGR para montar un operativo de búsqueda de los responsables, mismo que dio resultados este día con la detención de Jaret Roberto ‘H’, quien fue puesto a disposición de la autoridad.

¿Cuál es la línea de investigación que siguen las autoridades por el homicidio del delegado de la FGR?

El martes 5 de agosto, la FGR informó que la principal línea de investigación por el asesinato del delegado Ernesto Vázquez está relacionada con los operativos que se realizaron contra el robo de combustible, siendo el más reciente en el mes de julio, cuando se aseguraron más de un millón de litros de hidrocarburo en un predio en Reynosa.

Aunque, la dependencia no descarta cualquier otra línea de investigación que pueda llevar al esclarecimiento de los hechos.