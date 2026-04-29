Liderazgo en la era de la incertidumbre: El mito del líder que lo sabe todo

El liderazgo tradicional está construido sobre una premisa que hoy resulta insostenible: el líder debe tener todas las respuestas.

Durante años, la figura del directivo se ha asociado con certeza, control y claridad absoluta. Se espera que quien dirige anticipe escenarios, elimine dudas y tome decisiones sin titubeos, pero en el entorno actual, marcado por disrupción tecnológica, volatilidad económica y cambios constantes, esa expectativa no solo es irreal, es peligrosa.

Porque nadie tiene toda la información y quien cree tenerla, probablemente ya está tomando malas decisiones, pues el problema real no es la falta de certeza, es la necesidad de aparentarla.

En muchas organizaciones, los líderes operan bajo presión no solo para entregar resultados, sino para proyectar seguridad en todo momento. Esa presión genera una dinámica silenciosa: se ocultan dudas, se evitan preguntas incómodas y se prioriza la narrativa de control sobre la conversación honesta y el resultado de esto no es auténtico liderazgo, sino apariencia.

Después de más de dos décadas explorando entornos extremos y documentando grandes depredadores, entendí que la supervivencia y la resiliencia no dependen de eliminar la incertidumbre, sino de saber operar dentro de ella. En la naturaleza, no existe el control absoluto, lo que existe es la capacidad de leer el entorno, adaptarse y tomar las mejores decisiones con información incompleta, porque así es el mundo real y el sector empresarial es igual.

Sin embargo, muchas organizaciones siguen funcionando bajo un modelo que castiga la duda y premia la aparente certeza. Se espera que el líder confirme, no que cuestione; que responda, no que explore; que proyecte seguridad, incluso cuando el contexto cambia más rápido de lo que puede comprenderse.

Hoy, las decisiones más relevantes, invertir, transformar un modelo de negocio, entrar a nuevos mercados o redefinir una estrategia, se toman en escenarios donde la información es parcial, el tiempo es limitado y las consecuencias son inmediatas y, muchas veces, duraderas. Pretender certeza absoluta en este contexto no solo retrasa la acción, también distorsiona la percepción de riesgo e intenta mitigar los miedos sin entender que son parte esencial para tomar decisiones adecuadas.

Los líderes más efectivos no son los que tienen todas las respuestas, si no los que hacen las mejores preguntas.

Reconocer lo que no se sabe no debilita el liderazgo, lo fortalece y abrir espacio a distintas perspectivas no es perder control, es mejorar la calidad de la operación.

Esto implica un cambio profundo, pasar de un liderazgo basado en control a uno basado en interpretación. De la autoridad que solo responde, a la inteligencia que cuestiona, escucha y analiza. De la certeza aparente a la claridad construida a través de las caídas, los miedos y los nuevos panoramas.

En mis expediciones, la diferencia entre una decisión correcta y un error crítico, es la vida o la muerte, y no solo está en lo visible y en la obviedad, sino en la capacidad de leer lo que no es evidente. El entorno siempre es incierto, la ventaja está en cómo se procesa esa incertidumbre.

Para llevarlo a la práctica en el mundo empresarial, se necesitan tres acciones prácticas. Primero, normalizar la conversación sobre lo que no se sabe, esto lleva a tomar decisiones más sólidas en lugar de simular certeza. Segundo, medir la calidad del criterio, no solo la velocidad de la respuesta, eso da una ventaja competitiva. Tercero, hacer explícito el análisis de riesgo dejando de asumir que todo saldrá bien, se deben contemplar escenarios catastróficos por más incómodos que sean.

Porque en un entorno donde todo cambia, la capacidad más valiosa no es saber, es adaptarse. Y eso empieza por desmontar uno de los mitos más arraigados del mundo corporativo: que liderar es tener todas las respuestas.