¿Quién podría sustituir al Mencho tras captura de ‘El Jardinero’? Estos nombres figuran para dirigir el CJNG

En la lista de posibles sucesores en el liderato de dicha organización están otros personajes que podrían tomar las riendas de la organización criminal. (Foto: Shuttertock, DEA)

Con la detención de Audias ‘N’, conocido como ‘El Jardinero’, se reduce la listas de personas que disputan el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, el 22 de febrero pasado, en Tapalpa, Jalisco.

La lista la integran hombres del primer círculo del Mencho, entre ellos uno de sus yernos, su hijastro, uno de los hombre de mayor confianza y un sujeto que le permitió dar golpes contundentes a la autoridad.

Este martes, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que ‘El Jardinero’ estaba en la lista de tres o cuatro posibles sucesores en el liderazgo del CJNG, tras la caída del Mencho.

“Como lo hemos mencionado, tres o cuatro personas eran segundos al mando del Mencho, este era uno de ellos, no es que éste haya sido el segundo por encima de los otros, este es uno de los que se encuentran al mando del CJNG”, precisó.

¿Quiénes podrían sustituir al Mecho en el CJNG?

Según informes de inteligencia de autoridades de México y Estados Unidos, en la lista de posibles sucesores en el liderato de dicha organización están otros personajes que podrían tomar las riendas de la organización criminal.

Así, por ejemplo, autoridades de Estados Unidos, han advertido que uno de los personajes que podría estar al mando del CJNG, tras la muerte del Mencho, es Julio Alberto Castillo Rodríguez, yerno del abatido líder criminal.

Castillo Rodríguez, según autoridades estadounidenses, está casado con Jessica Johanna Oseguera, ‘La Negra’, una de las hijas del Mencho, y destacan al interior del CJNG por la influencia que tiene en el puerto de Manzanillo, Colima.

Ello, advierten, ha facilitado a la citada organización criminal la adquisición de precursores químicos, provenientes de Asia y utilizados para fabricar fentanilo y otras drogas ilícitas traficadas hacia Estados Unidos.

“Castillo es considerado un posible sucesor de Oseguera”, advierte un documento del Departamento del Tesoro estadounidense por medio del cual designó a Castillo Rodríguez y otros miembros del CJNG, en junio de 2025.

García Harfuch aseguró que ‘El Jardinero’ estaba en la lista de tres o cuatro posibles sucesores en el liderazgo del CJNG, tras la caída del Mencho. (Foto: Cuartoscuro)

¿Quién es ‘El 03’, hijastro de ‘El Mencho’?

Otro personaje en la línea sucesoria sería Juan Carlos Valencia y/o Juan Carlos González Valencia, ‘El 03’, hijastro de ‘El Mencho’, según informes del gobierno mexicano.

Este sujeto es hijo de Rosalina González Valencia, primera esposa de ‘El Mencho’ y hermana de los hermanos González Valencia, líderes de Los Cuinis, organización que ha sido considerada como el brazo financiero del CJNG.

‘El 03’ asumió la posición de liderazgo y posible sucesor en la línea de mando del CJNG, tras la detención de hombres cercanos al Mencho, entre ellos sus hermanos Antonio Oseguera Cervantes, Tony Tormenta y Abraham Oseguera Cervantes, ‘Don Rodo’.

‘El 03’ asumió la posición de liderazgo y posible sucesor en la línea de mando del CJNG

‘El Sapo’, otro posible sucesor de ‘El Mencho’

Otro de los nombres que aparecen en la lista de posibles sucesores en el mando del CJNG es Gonzalo Mendoza Gaytan, ‘El Sapo’, ligado al caso del Rancho Izaguirre y quien está en la mira del gobierno de Estados Unidos.

Dicho sujeto fue identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como “posible” sucesor del Mencho, en el liderazgo del CJNG. La revelación la hizo la dependencia federal al dar a conocer información sobre la captura de cuatro integrantes del CJNG.

Uno de los detenidos en aquella ocasión fue José Gabriel Soto Martínez, ‘El Uber’ y/o Bravo, “quien se encontraba bajo órdenes directas de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’, uno de los posibles sucesores en el liderazgo del CJNG”, dijo en aquella ocasión la FGR.

Aseguró que ‘El Sapo’ cuenta con el apoyo de familiares de Nemesio, El Mencho, para sus actividades delictivas, y cuenta con grupos de sicarios.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’, uno de los posibles sucesores en el liderazgo del CJNG

¿Quién es ‘La Firma’, que podría tomar el mando del CJNG?

A la lista de posibles sucesores en el liderazgo del CJNG es el mexico-coloambiano Carlos Andrés Rivera Varela, ‘La Firma’, señalado por el FBI como un presunto cabecilla de alta jerarquía del CJNG.

Esa dependencia del gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 250 mil dólares por la detención de ‘La Firma’.

Dicho sujeto es identificado en México y Estados Unidos, como uno de los principales actores en el atentado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y en el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, hechos que lo habrían catapultado en la estructura jerárquica de la organización.

Además, es buscado por presuntamente dirigir un complejo esquema de fraude internacional dirigido a propietarios estadounidenses de tiempo compartido en México.

Rivera Varela tiene 40 años de edad, nació en Cali, Colombia, pero también tiene nacionalidad mexicana.