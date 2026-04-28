EU ya ‘trabaja en equipo’ con Honduras: Entrega equipo satelital para interceptar redes de narcotráfico

Con esta entrega, añadió, “Estados Unidos reafirma su firme compromiso con la seguridad de Honduras y del Hemisferio Occidental”. (Shutterstock).

Estados Unidos entregó a Honduras un equipo especializado de comunicación satelital destinado a los servicios especiales de la Fuerza Naval del país centroamericano para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región centroamericana.

El equipo fue entregado a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley, del Departamento de Estado, informó este martes la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, en un escueto comunicado, sin precisar si se trata de una donación.

“Este apoyo fortalece la capacidad operativa de Fuerzas Armadas de Honduras para interceptar y desarticular redes de narcotráfico que operan en la región, contribuyendo así a una mayor seguridad marítima de EU, Honduras y la región”, subraya la información oficial.

Con esta entrega, añadió, “Estados Unidos reafirma su firme compromiso con la seguridad de Honduras y del Hemisferio Occidental”.

Honduras se encuentra entre la veintena de países que el pasado 5 de marzo suscribieron en Miami un acuerdo con Estados Unidos para combatir a los grupos “narcoterroristas”.

El acuerdo fue suscrito en la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’.

El país centroamericano es utilizado por narcotraficantes sudamericanos que envían drogas a Estados Unidos.

Además, Honduras también se ha convertido en un país en el que se cultivan arbustos de hoja de coca, de los que en 2025 fueron destruidos al menos un millón, además de ser incautados mil 562 kilos de cocaína, según fuentes oficiales.

⁠¿Qué es la cumbre del Escudo de las Américas de Donald Trump?

En marzo, Trump, anunció la cumbre regional Escudo de las Américas, un encuentro con líderes latinoamericanos para fortalecer alianzas en seguridad, migración y combate al crimen organizado. Sin embargo, en la lista de invitados un país brilló por su ausencia: México.

La iniciativa, presentada como un esfuerzo por reforzar la cooperación hemisférica, pretende agrupar a gobiernos que compartan la visión política y estratégica de la administración Trump. Así lo explica una nota de prensa del Departamento de Estado estadounidense:

“Estados Unidos recibirá a nuestros aliados más fuertes y afines del hemisferio para promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región. Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y cárteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva", señala.