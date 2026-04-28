Sam Neill, actor de Jurassic Park, supera el cáncer: ‘Es momento de que haga otra película’

Sam Neill fue diagnosticado en 2022 con linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco común de cáncer en la sangre que afecta al sistema inmunológico [Fotografia. Shutterstock]

“En verdad lo logró”. El reconocido actor y protagonista de la saga Jurassic Park, Sam Neill, dio a conocer sus intenciones de regresar a la pantalla grande tras superar el cáncer que lo dejó fuera de la actuación durante varios años.

Recientemente, el actor habló sobre su estado de salud tras enfrentar un linfoma y detalló el proceso que lo llevó a someterse a un tratamiento experimental. También dejó clara su intención de retomar su carrera en la actuación. “Es momento de que haga otra película”, afirmó.

Sam Neill explicó que durante varios años vivió con la enfermedad y que su primera línea de tratamiento fue la quimioterapia, la cual le permitió mantenerse con vida en una etapa complicada.

En ese contexto, recordó el momento en que ese tratamiento dejó de funcionar y su situación cambió de forma drástica. Señaló que se encontró sin alternativas claras y con un panorama adverso.

“He vivido con un tipo particular de linfoma durante unos cinco años… la quimioterapia era bastante miserable, pero me mantenía con vida”, declaró para la cadena 7 News.

Tras ese punto crítico, optó por participar en un ensayo clínico con terapia CAR-T, un procedimiento que modifica las células del propio paciente para atacar el cáncer. El actor reconoció el riesgo que implicaba tomar esa decisión y señaló: “Estaba al borde de un precipicio. No es un buen lugar en el que estar”.

Después de someterse a este procedimiento, compartió los resultados médicos que marcaron un cambio en su situación. “Acabo de hacerme un estudio y no hay cáncer en mi cuerpo. Eso es algo extraordinario”, comentó el actor que interpreta a Alan Grant en Jurassic Park.

¿Qué cáncer padeció Sam Neill y cómo afecta al organismo?

Sam Neill fue diagnosticado en 2022 con linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco común de cáncer en la sangre que afecta al sistema inmunológico y debilita las defensas del organismo. Este tipo de cáncer también fue diagnosticado en la actriz estadounidense Jane Fonda.

Este padecimiento se origina en los linfocitos T, células encargadas de defender al organismo, y provoca que se multipliquen de forma descontrolada.

Entre sus principales efectos se encuentran la inflamación de ganglios linfáticos, fatiga, fiebre y debilitamiento del sistema inmune, lo que incrementa el riesgo de infecciones.

De igual forma, este tipo de cáncer puede provocar pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y afectar órganos como el hígado o el bazo, lo que complica el funcionamiento general del organismo y debilita la respuesta del cuerpo ante enfermedades.

El tratamiento inicial suele incluir quimioterapia, aunque en algunos casos se recurre a terapias avanzadas como la CAR-T, que utiliza células modificadas para atacar directamente el cáncer.

Sam Neil fue diagnosticado con cáncer poco después de la gira global de la película Jurassic World Dominion en 2022.

¿En qué películas participó Sam Neill a lo largo de su carrera?

Sam Neill cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas en cine y televisión; en sus primeros años participó en películas como Sleeping Dogs (1977) y My Brilliant Career (1979), con participación posterior en producciones internacionales de distintos géneros.

Sin embargo, su salto a la fama se dio cuando interpretó al doctor Alan Grant en Jurassic Park (1993), cinta que marcó su consolidación en el cine comercial.

También formó parte de producciones como The Hunt for Red October (1990), The Piano (1993) y Event Horizon (1997), donde mostró su versatilidad como actor.

Dentro de la misma franquicia, retomó su personaje en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World Dominion (2022). Fue durante la gira promocional de esta última película cuando se le diagnosticó el cáncer que marcó una pausa en su carrera.

A lo largo de su trayectoria, Sam Neill recibió distintos reconocimientos por su trabajo en cine y televisión, tanto en producciones internacionales como en la industria australiana y neozelandesa.

Entre sus principales distinciones destacan los premios del Australian Film Institute, donde ganó como Mejor actor por su papel en Evil Angels (1989), al interpretar a Michael Chamberlain en un drama basado en un caso real que tuvo amplio impacto en Australia.

También fue nominado al Globo de Oro en 1990 como Mejor actor en una miniserie o película para televisión por Reilly: Ace of Spies, donde dio vida al espía Sidney Reilly, personaje central de la historia.

Además, recibió nominaciones a los premios Emmy por su trabajo en televisión, en particular por su interpretación en la miniserie Merlin (1998), actuación que reforzó su presencia en producciones internacionales.