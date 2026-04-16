La historia real detrás de ‘The Pitt’, serie médica de HBO: ‘Es todo un homenaje’

The Pitt es una serie médica que sigue la historia del Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch, jefe del departamento de urgencias, donde se atienden casos inspirados en diferentes historias reales, mostrados como “todo un homenaje”.

La serie de HBO Max, protagonizada por Noah Wyle, Isa Briones, Katherine LaNasa y Patrick Ball, recibió buenos comentarios del gremio de los profesionales de la salud por realizar un buen retrato de la realidad de lo vivido en un hospital.

The Pitt, ganadora del Premio Emmy 2025, llegó al final de la segunda temporada con los médicos al borde de un colapso tras la caída de los servidores dentro del hospital, lo que obliga a todos a recurrir a métodos antiguos, es decir, utilizar el pizarrón, tomar lápiz, pluma y papel.

La Dra. Santos, de la serie 'The Pitt', es interpretada por Isa Briones. (Foto: HBO/WB/Press) (Warrick Page/Warrick Page/MAX)

¿Cuál es la historia real detrás de ‘The Pitt’?

Diferentes programas de TV se basan en una historia real, por ejemplo la serie Adolescencia, de Netflix, o Las Muertas, basada en los crímenes de Las Poquianchis.

En el caso de las dos temporadas de The Pitt, no es una sola, son varias, y la inspiración principal para el desarrollo de los capítulos fue lo vivido por los médicos en los hospitales durante la pandemia de COVID-19.

Todo comenzó con Wyle, quien recibió correos durante el confinamiento causado por el virus. En ellos, el personal médico, que luchaba por salvar vidas, le externó su agradecimiento por inspirarlos a estudiar Medicina, esto por su aparición en el show E.R.

Posteriormente, contactó a John Wells, productor de la serie de HBO Max, para platicar sobre un posible proyecto y homenaje para la comunidad médica, que en ese punto se encontraba agotada: “Llegamos a la misma idea casi a la par, me agradecieron por la inspiración para ir a trabajar en lo que se convirtió en una pesadilla (...) concluimos que para la nueva producción recurriríamos a profesionales de la salud”, agregó el actor.

Wells contó en una entrevista, según The New York Times, que buscaron retratar “los recientes cambios en la cultura del mundo real que rodea a la medicina, el declive de la atención primaria, el duradero trauma de la pandemia, la sigilosa privatización de los hospitales”.

Durante la segunda temporada, también se retrata un conflicto relacionado con agentes del ICE, quienes agreden a una mujer y después arrestan a un enfermero.

La Dra. Cassie McKay es interpretada por Fiona Dourif en las dos temporadas de 'The Pitt'. (Foto: HBO/WB/Press) (Warrick Page/Warrick Page/MAX)

¿‘The Pitt’ tendrá una tercera temporada?

The Pitt, llamada así por el Centro Médico de Traumatología de Pittsburgh, donde se desarrolla toda la trama, estrenó su capítulo 15, el cual marca el final de la segunda temporada.

Sin embargo, ya se confirmó una tercera, aunque sin fecha de estreno precisa por el momento. De los cambios se sabe que la actriz Supriya Ganesh, intérprete de la Dra. Samira Mohan, no continuará en la producción.

¿Dónde ver la serie ‘The Pitt’?

The Pitt desarrolla cada temporada como si se tratara de un turno en el hospital, es así como cada uno de los episodios se sitúa en una hora.

Hasta el momento, son 30 capítulos en total y todos están disponibles en la plataforma de streaming de HBO Max, la cual requiere de un pago para acceder al contenido.