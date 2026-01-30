Estreno de ‘Más que rivales’: Fecha, capítulos y lo que debes saber de la nueva serie de amor y hockey de HBO

'Más que rivales' es la nueva serie de HBO. (Foto: HBO/WB/Press)

Más que rivales es una de las nuevas producciones de HBO Max que no estaba entre las series más esperadas de 2026, pero ya sorprendió a la audiencia a pesar de que no ocurre su lanzamiento a nivel global.

El primer capítulo ya salió en Islandia y algunas otras zonas de Europa, pero en América Latina todavía se está a la espera.

La fecha oficial es en febrero, a la par de El Caballero de los Siete Reinos y de la temporada 2 de Como Agua Para Chocolate, lo que significa que las opciones para un maratón no faltan.

¿De qué trata ‘Más que rivales’, nueva serie de HBO?

Más que rivales está dirigida por Jacob Tierney, director y productor canadiense que participó en otros proyectos como Letterkenny.

En esta ocasión trae una historia que combina la pasión por el hockey con una historia de amor entre dos de los jugadores.

Esos son Shane Hollander e Ilya Rozanov, quienes son dos de los mejores jugadores de la liga, pero militan en equipos contrarios, pero de repente nace una atracción entre ellos que no pueden controlar.

De acuerdo con HBO, ellos dos inician una aventura, pero en secreto, con el fin de no causar conflictos fuera del terreno de juego.

La relación amorosa trasciende durante años, periodo en el que se enfrentan al autodescubrimiento y a mantener su noviazgo, al mismo tiempo que deben triunfar en el deporte, donde la toxicidad de las aficiones y de los juegos está “a la orden del día”.

La nueva serie de HBO promete una reflexión de lo que es el “amor verdadero tan frágil” en un mundo donde la competitividad y los triunfos lo es todo.

El programa de TV está inspirado en la saga literaria Game Changers, escrita por Rachel Reid, que consta en seis novelas donde se narra un romance homosexual inmerso en el hockey profesional.

Reid aseguró que la producción televisiva es muy “fiel a los libros”, declaró en un video de TikTok que compartió en su perfil recientemente.

La historia se volvió un éxito antes de su estreno porque se viralizaron los primeros dos minutos de la serie que compartió HBO, donde miles de fanáticos compartieron sus opiniones, casi todas fueron positivas, según la revista Vogue.

'Más que rivales' ya estrenó en Europa, pero el estreno en América Latina está previsto para Febrero de 2026. (Foto: HBO/WB/Press)

¿Cuándo se estrena ‘Más que rivales’ y dónde verla?

El primer episodio de Más que rivales se estrena el viernes 6 de febrero y a partir de ahí se lanza un capítulo semanalmente.

La primera temporada de Más que rivales consta de 6 episodios que a partir de la fecha de estreno se lanzan de manera semanal.

De acuerdo con El Comercio, estos son los nombres de los capítulos:

Episodio 1: Rookies

Episodio 2: Olympians

Episodio 3: Hunter

Episodio 4: Rose

Episodio 5: I’ll Believe in Anything

Episodio 6 (Final): The Cottage

La serie se estrena en la plataforma de HBO Max, la cual requiere de una suscripción con costo.

Fecha de estreno confirmada de 'Más que rivales. (Foto: HBO/Captura)

Reparto de ‘Más que rivales’

Más que rivales es una de las series que presenta a diferentes actores y entre ellos destacan los siguientes en los personajes principales, según IMDB: