No contaban con su astucia: HBO Max anuncia dos series más del universo de ‘Chespirito’

El universo de 'Chespirito' en HBO Max se expande tras el éxito de la bioserie (Foto: Cortesía HBO Max).

La bioserie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ fue tan sólo el principio de lo que tenía planeado HBO Max. Y es que el servicio de streaming dio a conocer dos proyectos relacionados con los personajes creados por el comediante Roberto Gómez Bolaños.

‘Los Colorado’ y ‘Don Ramón’ son las nuevas producciones que tiene entre manos la plataforma HBO Max y a continuación te contamos todos los detalles que conocemos al respecto.

‘Don Ramón’, la nueva serie ‘live-action’ de HBO Max

Por medio de redes sociales, HBO Max Latinoamérica compartió una imagen con el típico sombrero de Don Ramón, con un fondo tapizado por las emblemáticas frases del personaje.

“¡Con permisito, llega Don Ramón! La nueva serie inspirada en el inolvidable personaje original de El Chavo del Ocho, muy pronto solo en HBO Max”, escribieron.

Mariano César, vicepresidente senior de contenido general y estrategia de programación de HBO Max en Latinoamérica, dio a conocer en entrevista para Variety más detalles al respecto.

“Don Ramón fue uno de los personajes más divertidos y únicos de la serie original ‘El Chavo del Ocho’”, expresó César, quien calificó esto como “una gran oportunidad para tener un tipo de humor y contenido más dirigido a adultos jóvenes, porque era un personaje muy particular dentro de ese universo”.

Asimismo, ahondaron en que se trata de una comedia live-action. Aún se desconocen mayores detalles, únicamente se sabe que HBO Max inició conversaciones con posibles guionistas. Se desconocen detalles sobre el posible elenco.

‘Los Colorado’, la serie animada inspirada en el Chapulín Colorado de HBO Max

Junto con este anuncio, revelaron un tráiler en redes sociales; se trata de la nueva serie de HBO Max y Cartoon Network ‘Los Colorado’, la cual está inspirada en el mítico superhéroe El Chapulín Colorado, pero además conocemos a toda su familia.

“¡El Chapulín Colorado, está de vuelta y no viene solo! Conoce a Los Colorado, una familia que viene a salvarnos con mucha astucia. Nueva serie próximamente, solo en HBO Max y Cartoon Network“, escribieron en redes sociales.

Al respecto, César explicó: “Comenzaremos el año con el lanzamiento de ‘Los Colorado’. Es una serie muy divertida y, por supuesto, una actualización del personaje de Chapulín Colorado con una animación increíble”.

El gran éxito de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

‘Chespirito: Sin querer queriendo’ no sólo provocó gran polémica entre los personajes involucrados sino que también fue el mayor éxito en la historia de HBO Max Latinoamérica en cuanto a visualizaciones y estuvo entre los 5 más vistos de la plataforma en

el mundo en sus primeros 28 días.

“Definitivamente marcó un hito en la historia de nuestra producción original. Fue tan exitosa que confirmó nuestra estrategia y nuestros planes de producir contenido local en nuestros principales mercados de Latinoamérica al nivel de las grandes producciones originales de HBO”, explicó César.

Ante esto, echaron a andar la maquinaria para producir más materiales relacionados con el legado de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’. Para ello, están trabajando con el estudio mexicano THR3 Media Group, una empresa fundada por Tomás Darcyl y Ricardo Costianovsky.