HBO Max por menos de 50 pesos al mes: ¿Cómo y cuándo conseguir la ‘Súper Promo’?

El servicio HBO Max lanza 'Super Promo' con suscripciones por tiempo limitado desde 50 pesos al mes (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutetrstock).

Ya se siente el inicio del Buen Fin. El servicio de streaming HBO Max encendió la temporada de ofertas con una promoción que pone su suscripción hasta por menos de 50 pesos, aunque por un tiempo limitado.

De acuerdo con el comunicado y la información presentada en su sitio web, la empresa activó una 'Súper Promo' que reduce hasta en 70% el costo de sus planes mensuales durante los primeros seis meses, con opciones desde $44 pesos al mes.

La promoción forma parte de una estrategia para atraer nuevos suscriptores en un cierre de año cargado de estrenos. La oferta estará activa solo entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025.

Esta rebaja aplica a nuevos y antiguos suscriptores, siempre que contraten uno de los planes mensuales durante el periodo de la promoción. La compañía aclara que la renovación automática se hará al precio normal vigente una vez terminado el beneficio.

¿Qué incluye la Súper Promo de HBO Max?

De acuerdo con el comunicado, el descuento aplica sobre los tres planes mensuales de la plataforma. Durante seis meses, los usuarios podrán contratar desde $44 pesos/mes el plan Básico con Anuncios, o acceder a los niveles Estándar y Platino por precios también reducidos.

La oferta está disponible a través de hbomax.com y distribuidores autorizados, aunque la empresa advierte que los precios pueden variar dependiendo del proveedor.

Tablas de precios: mensual y anual

La ‘Súper Promo’ aplica únicamente para la suscripción mensual, la cual aplica para un periodo de 6 meses y posteriormente regresa el precio normal:

Planes anuales

Este es el precio de los planes anuales de HBO Max, los cuales no están incluidos dentro de la ‘Súper Promo’:

¿Cómo contratar HBO Max con la ‘Súper Promo’?

Para obtener el descuento, únicamente debes contratar el servicio que desees:

Ingresar a hbomax.com. Elegir uno de los planes mensuales marcados con el sello Súper Promo. Crear cuenta o iniciar sesión. Confirmar pago y verificar que el precio con descuento aparezca aplicado.

Ten en cuenta que la promoción terminará el 1 de diciembre de 2025, por lo que los usuarios tienen un par de semanas para aprovecharla.

Los estrenos y contenidos destacados que llegarán durante la promoción

La oferta coincide con una temporada cargada de títulos esperados. Entre los contenidos destacados mencionados por HBO Max en su comunicado se encuentran:

Series originales de HBO

EL CABALLERO DE LOS SIETE REINOS

THE PITT

IT: Bienvenidos a Derry

Películas recientes

SUPERMAN

El Conjuro 4: Últimos Ritos

La Hora de la Desaparición

Producción mexicana original

VGLY

Chespirito: Sin querer queriendo

Como Agua para Chocolate (renovada para segunda temporada)

Infantil y animación

El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball

Peppa Pig

Rick & Morty

Deportes en vivo