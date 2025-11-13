Un ‘lomito’ bien macizo: ¿De qué trata el trend de TikTok para probar la ‘macicidad’ de tu perrito?

En TikTok se hizo tendencia crear videos donde se prueba qué tan macizo está tu perrito.

‘¡Cielos, qué macizo!’ Una nueva tendencia en TikTok nos lleva a cuestionarnos si nuestras mascotas (en su mayoría perritos) están lo suficientemente macizos, y la mayoría pasa la prueba… pero de ternura.

En los últimos días, la plataforma se llenó de videos donde las personas palpan a sus mascotas gracias a que aplican la filosofía de Josh, en Drake y Josh: “¡También quiero intentarlo!”.

Algunos usuarios llevaron este trend de TikTok a otro nivel y ya hacen la prueba en personas, para confirmar su ‘macicez’ (si es que esa palabra existe). Y confirmamos, todos están muy macizos.

¿De dónde salió la tendencia de los ‘perritos macizos’?

A finales de octubre, un usuario conocido en TikTok como ‘robertmk29′ compartió un video utilizando el audio de ‘Chum Bucket Rhumba’, de Sage Guyton y Jeremy Wakefield, conocida por aparecer en la serie animada Bob Esponja. ¿Cuál es la relación? Realmente no lo sabemos.

“POV eres hombre y ves a un perrito. (Hay que asegurarse de que esté macizo)”, se lee en el video, mientras le da palmadas a un perrito en el lomo, mismo que se viralizó al grado de alcanzar más de 24 millones de visualizaciones y casi 4 millones de ‘me gusta’.

A partir de entonces, miles de usuarios en TikTok compartieron videos para comprobar si sus ‘lomitos’ están lo suficientemente macizos; incluso, en los comentarios de algunos circulan imágenes de aprobación y hasta ‘certificados de macicidad’.

¿Cómo recrear el trend de la ‘prueba de macicidad’?

Si quieres unirte a la ‘suave’ conversación con tu mascota, al igual que todos aquellos que ya pusieron a prueba la ‘MAS-ISO 9001′ (en referencia a normativas de calidad), lo único que debes hacer es tener tu cámara a la mano; y claro, a tu perrito, gatito o con quien quieras hacer la prueba (hay algunos que la hicieron con sus mamás o hermanos).

En TikTok, utiliza el audio de ‘Chum Bucket Rhumba’, de Sage Guyton y Jeremy Wakefield, o si te sale alguno de estos videos con la conocida canción de Bob Esponja, también sirve. Dura alrededor de 11 segundos, para que lo tomes en cuenta a la hora de grabar.

Con tu perspectiva en primera persona, acércate a tu mascota y dale golpecitos suaves, solo para ‘comprobar’ que esté maciza; recuerda que no se trata de pegarle, sino de palpar suave pero firme, y graba su reacción.

El trend de los perritos macizos en TikTok (VIDEOS)

Algunos de los ‘lomitos’ que protagonizan estos videos mueven la cola, se quedan quietecitos o juegan con su dueño, aunque hay casos donde la situación no sale como uno espera.

Videos donde a la mascota ni siquiera se deja tocar porque cree que quieres jugar, le sale polvo cuando la palpan, se enoja y empieza a gruñir o incluso lanza la mordida también circulan en esta red social.

La ternura se mezcla con una situación tan cotidiana como lo es darle palmaditas a tu perro, gato, conejo, cuyo, hurón o cualquier otro ‘peludito’ en casa, con el fin de mostrarle afecto en esta tendencia viral de redes sociales.

Esto nos demuestra no solo que ‘los hombres necesitan comprobar la macicidad de un perrito’ (como dijo el ‘iniciador’ de esta tendencia), también que las mascotas son protagonistas en la vida de sus dueños y se pueden ganar el corazón de millones tan solo con un clip dejándose palpar.