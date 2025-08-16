(VIDEO) ICE arresta a influencer durante transmisión en vivo en TikTok en Los Ángeles, California

ICE detuvo a una influencer en plena transmisión en vivo en Los Ángeles, California. (Crédito: EFE | martineztatiana)

Tatiana Martínez, creadora de contenido, fue arrestada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) mientras realizaba una transmisión en vivo en Los Ángeles, Estados Unidos.

El 15 de agosto, comenzó a circular en redes sociales un fragmento del video en el que se observa el momento en que elementos del ICE le piden a la creadora de contenido que baje de un vehículo Tesla.

Martínez en varias ocasiones pide a los agentes esperar y asegurar que ella se bajaría del vehículo por su propia cuenta, pero no convenció a los oficiales y usar la fuerza para sacarla del interior del coche y someterla sobre el asfalto mientras gritaba.

“Espérate. No. No. No. Wait. No, no, espérate”, se escucha decir a Tatiana Martínez, mientras los elementos intentaban tomarla de las manos y le preguntaban: “¿Te vas a dejar?”, antes de someterla.

La situación escaló. Vecinos que presenciaron el arresto desde edificios cercanos grabaron el momento en que un camión de bomberos y una ambulancia llegaron al lugar. Aparentemente, Martínez fue trasladada a un hospital. Imágenes difundidas muestran cómo la suben a la ambulancia en una camilla.

Martínez cuenta con poco más de 37 mil seguidores en su cuenta de TikTok, donde publicaba contenido para alertar a la ciudadanía y a manifestantes sobre redadas del ICE, además de documentar presuntos abusos cometidos por las autoridades. En su perfil se lee: “Noticias reales. Sin adornos”.

Hasta el momento, se desconoce la situación legal de Tatiana Martínez y el centro de detención donde podría encontrarse, lo que mantiene preocupados a sus seguidores.

¿ICE incrementa deportaciones de migrantes indocumentados en EE. UU.?

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, deporta a diario a más de mil 400 migrantes indocumentados, una cifra récord que coincide con un aumento en el número de arrestos, según un reporte de un medio conservador.

La portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, compartió este viernes en la red social X un artículo del Washington Times que respalda estos datos.

De acuerdo con ese medio, ICE aumentó las cifras de arrestos y deportaciones durante las últimas dos semanas. En ese periodo, aproximadamente 930 migrantes fueron detenidos cada día, mientras más de mil 400 fueron expulsados por la fuerza desde Estados Unidos, señala el reporte.

Actualmente, ICE mantiene bajo custodia a más de 60 mil inmigrantes, según los datos más recientes publicados a inicios de esta semana.

Con información de EFE.