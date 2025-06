‘No sabes si volverás a casa’: Migrantes mexicanas viven con miedo por redadas de Trump en Los Ángeles

“Salir a trabajar o dejar a los niños en la escuela es no saber si volverás a casa”, asegura Norma, madre migrante mexicana que hizo su vida en Orange County, en Los Ángeles durante los últimos 20 años. Hoy, su mayor miedo puede literalmente tocar a la puerta: Las redadas masivas del ICE (Servicio de Inmigración y Control de AduanaS) amenazan con desmoronar lo que construyó con su esposo en EU.

“Uno se siente triste, preocupado, como si viviera una pesadilla. Sabíamos que al venir sin documentos nos íbamos a enfrentar a esto, pero antes no se sentía así. Nunca lo había vivido con tanta intensidad. Ahora, sales a la calle con miedo”, explicó Norma en entrevista con El Financiero.

Al igual que Norma, cientos de familias migrantes enfrentan la incertidumbre. Los operativos de ICE en ciudades santuario tienen en alerta a miles de migrantes en Estados Unidos, y actividades cotidianas como llevar a los hijos a la escuela, ir al trabajo o hacer las compras son un riesgo.

“Siempre hemos sabido que no somos bienvenidos por Donald Trump. Él nunca lo ha ocultado. Ahora sientes que ni siquiera puedes salir. De verdad, piensas que si te agarran, ya no hay vuelta atrás. Lo pierdes todo”, lamentó Norma.

Desde su campaña presidencial, Trump prometió deportaciones masivas; sin embargo, fue este mes cuando las redadas en Los Ángeles provocaron protestas masivas que se traslaron después a otras ciudades.

Protestas en Los Ángeles contra redadas de Trump terminan en enfrentamientos

En Los Ángeles, miles de migrantes protestaron en las calles contra las redadas y la política migratoria del gobierno del presidente Trump. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía y la quema de vehículos, acciones que fueron criticadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Cuando dijo que iba a deportar a todos, sí salimos con miedo. Después, ese temor se fue apagando. Pero ahora que todo esto regresó con tanta fuerza, hasta ir al parque o al mall por comida nos da miedo. Preferimos no salir. La zona está prácticamente militarizada”, añadió.

Una situación similar vive Pilar, quien desde hace 10 años vive en North Hollywood, California, cerca de Paramount —donde se registraron las protestas —. Ella afirmó que el miedo se extendió por todo el estado.

“Se vive un ambiente de mucha tristeza. Las avenidas están vacías, no hay carros, no hay gente y lo único que circula son patrullas y vehículos militares. Básicamente, es un sentimiento de preocupación, de miedo. Trump genera pánico masivo”, contó.

Hijos de migrantes rechazan despliegue de la Guardia Nacional

Más allá del miedo, también crece la indignación entre los hijos de migrantes con ciudadanía estadounidense, quienes ven el despliegue de la Guardia Nacional como una provocación.

“Esto es una arbitrariedad. Se burla y eso es lo que provoca que la gente salga a las calles”, afirma Pilar. “Muchos ciudadanos, hijos de latinos, están indignados y quieren manifestarse”.

Mientras tanto, las promesas del Gobierno de Sheinbaum de apoyar a los connacionales con el programa México te abraza parecen insuficientes para los paisanos.

“Dicen que habrá ayudas, que van a facilitar trámites, pero sinceramente aquí no siento que puedan hacer nada”, dijo Norma.

Pilar coincide y subrayó la importancia de brindar información clara a los mexicanos que buscan resolver su situación migratoria.

“Informar es de suma importancia. Porque se dice que las personas que estamos aquí desde hace más de dos años estamos del otro lado, pero lastimosamente, para quienes tienen menos de dos años, hay riesgo de ser deportados automáticamente. Para los demás, todavía hay esperanza. Entonces hay que seguir firmes y apoyándonos”, señaló.

Pilar vive en North Hollywood, California, desde hace 10 años. (Cortesía.)

Para Norma, aunque las redadas contra migrantes escalen y la presencia de autoridades migratorias se intensifique, regresar a México no es una opción.

“Yo decidí venir aquí y traer a mi familia. Aunque no me sienta bien, no voy a abandonar a mis hijos. Me voy a quedar hasta donde más se pueda. No me quiero rendir”, expresó.

¿Qué pueden hacer los migrantes frente a las redadas en Los Ángeles?

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, recomienda a los migrantes indocumentados tomar precauciones legales y evitar cualquier acción que los exponga.

“Lo más importante es no cometer ningún tipo de delito en este momento, ni siquiera una falta administrativa. Todo puede agravar su situación migratoria”, advirtió.

Rendón sugiere tener un plan de emergencia: Documentos organizados; memorizar el número telefónico de un familiar, y conocer el derecho a guardar silencio ante una detención.

“Muchos migrantes dicen más información de la necesaria y no saben que tienen derecho a hablar con un abogado”, explica.

La coordinadora de Agenda Migrante denunció que el uso de la Guardia Nacional es desproporcionado y violatorio de la ley, pero subrayó que los migrantes deben protestar de manera pacífica.

“Es una forma de presión muy visible que Trump está utilizando para enviar un mensaje de fuerza. La mayoría de los actos violentos no vienen de la comunidad migrante. Hay que manifestarse con cuidado, apoyados por otras personas, y no exponerse. Cualquier cosa puede ser usada como pretexto por Trump para justificar nuevas acciones represivas”.

La activista remarcó que los migrantes indocumentados tienen derecho a que su caso sea revisado en una corte de inmigración.

“El problema es que ICE está usando mecanismos para evitar ese proceso legal: los atrapan y los regresan de forma expedita, sin respetar el debido proceso”, concluyó.