‘Absolutamente falsa’ condena de Noem; revira Sheinbaum por manifestaciones en Los Ángeles

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “es absolutamente falsa” la afirmación de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, quien la acusó de incitar las protestas en Los Ángeles tras las redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

La polémica se desató luego de que Noem, durante un evento con el presidente estadounidense, afirmara que “Sheinbaum salió a alentar más protestas en Los Ángeles, la condeno por eso. No debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. Si la gente quiere protestar pacíficamente, está bien. Pero la violencia que estamos viendo no es aceptable y no va a permitirse en Estados Unidos”.

Al respecto, en redes, Sheinbaum sostuvo que la funcionaria estadounidense hizo esa aseveración “equivocadamente”, y adjuntó un video “donde claramente condeno las manifestaciones violentas. Siempre hemos estado en contra de ello y más ahora desde la alta responsabilidad que represento”.

Además, se dijo segura de que el diálogo y el respeto son la mejor vía de entendimiento y de que “este malentendido se aclarará”.

El comentario de Noem surgió después de que un reportero preguntó a Trump si tenía alguna respuesta a las declaraciones de la presidenta mexicana, quien condenó la violencia en Los Ángeles.

“¿Ha estado en contacto con ella?”, inquirió el reportero.

Trump, quien dio a entender que no tenía conocimiento de los comentarios previos, respondió: “Yo también la condeno”.

“¿Creen que no la condeno? Condeno la violencia en Los Ángeles, damas y caballeros. Pero también detuve la violencia”, agregó el presidente estadounidense.

Conago respalda a Claudia Sheinbaum ante comentarios de Kristi Noem

Ante este panorama, la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago) emitió un comunicado en el que mostró su respaldo a Sheinbaum.

En la misiva se detalla que la presidenta nunca ha llamado a protestas violentas, sino que “ha reiterado en múltiples ocasiones que las manifestaciones deber ser pacíficas, con apego a la ley y al respeto mutuo”.

Por otra parte, en la mañanera, Sheinbaum pidió nuevamente a Washington impulsar una reforma migratoria integral que reconozca a los mexicanos, pues “son necesarios” para su economía.

Adelantó que, de concretarse el encuentro bilateral con el presidente Trump en el marco de la Cumbre de Líderes del G7 en Canadá, planteará tres temas: consolidar “un acuerdo general sobre temas de seguridad” bajo el compromiso de que “la soberanía mexicana no debe ser vulnerada”, además del tema migratorio.

Por otro lado, Sheinbaum se reunirá hoy con Christopher Landau, subsecretario de Estado. El encuentro se da de manera previa al G7, donde la titular del Estado mexicano acude en calidad de invitada.

