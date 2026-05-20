¿Reto a China? EU prueba sistema móvil de cohetes en maniobras militares en Japón

Apenas unos días después de la visita de Donald Trump a Xi Jinping, marines estadounidenses lanzaron una docena de cohetes desde una plataforma móvil en un campo de tiro cerca del icónico monte Fuji de Japón este miércoles 20 de mayo.

La maniobra es parte de los entrenamientos con un arma que es un componente cada vez más importante del arsenal militar de Estados Unidos.

¿Qué arma probó Estados Unidos en Japón?

El Sistema de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, por sus siglas en inglés) es un lanzador montado en la parte trasera de un camión militar que puede sacarse rápidamente, disparar sus cohetes y luego desplazarse con rapidez a una nueva ubicación para evitar el fuego de contrabatería.

Las llamadas tácticas de “dispara y desplázate” están cobrando cada vez más importancia con la proliferación de drones sobre el campo de batalla, que vuelven más vulnerables las posiciones estáticas.

El sistema ha sido utilizado por fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán, y más recientemente el Comando Central indicó que se empleó en el ataque inicial contra Irán, donde lanzó un nuevo cohete guiado de precisión que podía alcanzar objetivos a cientos de kilómetros de distancia.

Eso es particularmente significativo en el Pacífico, donde Estados Unidos espera disuadir una posible invasión china de Taiwán, que China reclama como propia y no ha descartado tomar por la fuerza. Los sistemas HIMARS con los misiles más recientes podrían alcanzar con facilidad objetivos en el Estrecho de Taiwán si se desplegaran en islas japonesas u otras cercanas.

Sin embargo, el HIMARS suele estar equipado con cohetes de menor alcance, y el ejercicio en el Campamento Fuji a unas dos horas en auto desde Tokio, incluyó únicamente proyectiles simulados.

El ejercicio, apenas la segunda vez que se probó el HIMARS en ese campamento, se realizó en estrecha coordinación con las fuerzas militares japonesas. Como medida de precaución, se cerró durante el ejercicio una carretera pública que pasaba entre el lugar desde donde se dispararon los cohetes y el punto donde cayeron.