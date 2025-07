¿'Chespirito: Sin querer queriendo’ tendrá temporada 2? Esto sabemos sobre la continuación de la bioserie

El estreno del octavo capítulo de Chespirito: Sin querer queriendo representa el final de la primera temporada de la serie de HBO, donde apareció el inicio del romance de Gómez Bolaños con Florinda Meza, pero, ¿la historia sigue?

La producción de TV desató críticas contra Florinda Meza al ser considerada la culpable de la separación del comediante y su primera esposa: Graciela Fernández.

Y nuevamente puso temas en la opinión pública relacionados con el programa de El chavo del 8 y nombres como los de Carlos Villagrán, Quico, y el productor Enrique Segoviano.

¿'Chespirito: Sin querer queriendo’ tiene segunda temporada?

Chespirito: Sin querer queriendo es una producción biográfica, creada y desarrollada por los hijos del protagonista de El chapulín colorado, especialmente por Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández.

“Nos ayudó a recordar con la familia, no solo con mis hermanas, también con primos, se forjó un vínculo nuevo a raíz de contar la historia de mi papá, la revivimos, es fantástico y con eso valió la pena”, declaró el exesposo de Chantal Andere en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Pablo Cruz es el actor que da vida a Roberto Gómez durante en la serie 'Chespirito, Sin querer queriendo'. (Foto: Édgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

En esa entrevista, el productor habló del desarrollo de una segunda temporada, lo que desató rumores de nuevos capítulos de Chespirito: Sin querer queriendo, pero no se trató de este programa, en cambio, habló de una animación del Chapulín, la cual no sabe dónde se estrena, a diferencia de la bioserie que pertenece a HBO.

“Se vienen cosas nuevas, hicimos un proyecto de la animación del chapulín, no es la serie original, tiene cambios importantes, ya hacemos la segunda parte, pero yo no sé nada, no me encargo de eso, desconozco donde se transmite”.

Además, no existe una confirmación oficial de HBO, como lo fue en el caso de la temporada 3 de La Casa del Dragón, que se informó desde antes del lanzamiento del último episodio.

Miguel Islas, intérprete de Don Ramón en la serie, dudó de la realización de más capítulos porque solo firmaron un contrato por 8.

“No lo sé, fuimos contratados para una nada más y la historia fue contada, yo sentí que se fueron como 10 minutos, la historia que hicimos ya la conocíamos, es un peso el nombre de Gómez Bolaños, pero nadie se imaginó el fenómeno, así que falta esperar”, contó en una entrevista para Marco Antonio Regil.

“Me dicen eso, que quieren ver más de su vida y 8 episodios no son suficientes, pero no lo sé”, agregó Pablo Cruz, intérprete de Chespirito.

Miguel Islas, actor de 'Chespirito, Sin querer queriendo', aseguró que solo firmó contrato para una temporada. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO) (Edgar Negrete Lira)

¿Cuál es el final de la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’?

¡Ojo! A continuación hay spoilers del último episodio de la bioserie de Chespirito, así que si no lo has visto, detente y regresa.

El final de la serie de HBO Max mostró el proceso de separación del creador de El chanfle con su esposa Graciela Fernández luego de conversar acerca de la infidelidad del comediante con ‘Margarita’, personaje que hace alusión a Florinda Meza.

Además, de la ruptura del equipo del Chavo del 8, ocasionado por el abandono de Carlos Villagrán (Quico) y de Ramón Valdés.

Un año pasa desde estos acontecimientos y finalmente Roberto Gómez Bolaños inicia un romance con ‘Maggie’ y así ‘retomar las riendas’ de su vida.